Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos

foi completamente interditada por volta das 14h18 desta quinta-feira (19). Segundo informações da, concessionária que administra a rodovia, a interdição aconteceu devido a uma operação de resgate por conta de uma tentativa de suicídio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para auxiliar na ocorrência. O trânsito no local esteve congestionado nos dois sentidos. Às 15h, a concessionária informou que os portões da Terceira Ponte foram abertos para os motoristas retornarem a viagem.