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Vias congestionadas

Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos

Via foi liberada após duas horas de interdição, às 16h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 17:39

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 17:39

Uma operação de resgate está em andamento. O trânsito está congestionado nos dois sentidos da Terceira Ponte Crédito: Internauta | Gazeta Online
A Terceira Ponte foi completamente interditada por volta das 14h18 desta quinta-feira (19). Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, a interdição aconteceu devido a uma operação de resgate por conta de uma tentativa de suicídio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para auxiliar na ocorrência. O trânsito no local esteve congestionado nos dois sentidos. Às 15h, a concessionária informou que os portões da Terceira Ponte foram abertos para os motoristas retornarem a viagem.
Após duas horas - 16h30 -, a operação foi concluída com sucesso, a vítima encaminhada para atendimento e a Terceira Ponte liberada para o fluxo de veículos.
VEJA FOTOS
REFLEXOS
Devido a interdição, as principais vias de Vitória e Vila Velha estão congestionadas. Confira abaixo:
VITÓRIA
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Praia do Canto;
- Av. Américo Buaiz, sentido Praia do Canto;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Dante Michelini, sentido Praia do Canto;
VILA VELHA
- Av. Brasil, sentido Vila Velha;
- Acessos à Terceira Ponte.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online

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