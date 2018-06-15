Terceira Ponte: cobrança de pedágio em sentido único abre polêmica

Crédito: Marcelo Prest

Com o objetivo de melhorar o trânsito de Vitória, a cobrança de pedágio na Terceira Ponte deixará de ser feita no sentido que vai para Vila Velha. O pagamento ocorrerá somente quando o usuário seguir no sentido Vitória. Neste novo modelo, a tarifa a ser cobrada  que hoje é de R$ 1  passará para R$ 2. A mudança começa a valer a partir da zero hora do próximo domingo.

Essa foi a determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) à Rodosol, que administra a ponte, anunciada na tarde de ontem. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias. Há um potencial de melhoria na mobilidade urbana da região com a mudança, destacou Julio Castiglioni, diretor-presidente da agência.

A expectativa, segundo a subsecretária de Transportes, Luciene Becacicci, é de que a mudança permita uma redução de 10% no tamanho das filas no entorno da ponte. O que resultará ainda em uma redução média de 10% nos tempos das viagens, explicou.

Os estudos realizados pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) em conjunto com a Arsp levaram em consideração dados do período de pico do trânsito na ponte, no intervalo de 16h30 e 19h30.

Entre 17h15 e 18h15, passam pela ponte no sentido Vitória-Vila Velha, aproximadamente, 3.500 veículos. A medida a ser implementada vai eliminar as retenções das cancelas e reduzir a lentidão da rampa provocada pela parada e aceleração nas cabines.

Nos próximos 30 dias, a mudança será avaliada por uma equipe formada pela Arsp, Setop, Rodosol e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, além das Guardas de Vitória e Vila Velha. Eles vão monitorar os reflexos da mudança e se haverá necessidade de novos ajustes.

ALTERNATIVA

Esta não é a solução de mobilidade, mas com as dificuldades jurídicas, é o que se pode fazer para minimizar os impactos no trânsito Julio Castiglioni - Diretor-presidente da ARSP

De acordo com Castiglioni, a busca por soluções criativas para melhorar a mobilidade urbana da Capital vem da impossibilidade de realizar obras na ponte, em decorrência de uma ação civil pública que há 20 anos tramita na Justiça Estadual. Esta não é a solução de mobilidade urbana. Mas, diante das dificuldades jurídicas, é o que se pode fazer para minimizar os impactos no trânsito, disse.

Não estão descartados, segundo ele, outros investimentos previstos para a ponte, mas que estão temporariamente inviabilizados em decorrência da Justiça. São investimentos que terão reflexo na tarifa de pedágio, cuja mudança não é autorizada pela Justiça, explicou.

De acordo com o diretor, os estudos apontam que não haverá impacto na arrecadação de pedágio feita pela Rodosol, e prevista em contrato, em decorrência da mudança. Mas isto também estará sendo avaliado nestes 30 dias. Se houver um desequilíbrio econômico-financeiro, ele será avaliado no final do ano, época em que é concedido o reajuste da tarifa, explica.

Castiglioni acrescentou que também foram levados em consideração as propostas apresentadas pela Associação de Moradores da Enseada do Suá, bairro que enfrenta os reflexos do congestionamento no entorno da ponte.

Por nota, a concessionária Rodosol informou que apoia todas as iniciativas que visam a melhoria da mobilidade urbana como o estabelecimento da cobrança unidirecional do pedágio da Terceira Ponte, sugerido por estudos técnicos realizados por órgãos do poder concedente.

Informou ainda que promoverá a sinalização adequada para adaptação desse novo fluxo de tráfego, em cooperação com as autoridades de trânsito.

O QUE DIZEM ESPECIALISTAS?

Segundo o engenheiro Paulo Lindoso, a medida vai melhorar a fluidez do trânsito e evitar congestionamentos. Ele explica que esse tipo de ação já foi adotada em outros lugares, como na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e foi positiva. O pedágio retém veículos em alguns bairros de Vitória, a liberação das cabines vai ajudar.

O doutor em engenharia de transporte, Rodrigo Rosa, acredita que a estratégia pode melhorar o fluxo de Vitória a Vila Velha, mas continuaria ocorrendo a retenção do lado que será cobrado. Outro problema seria a questão do fluxo de caixa. As pessoas podem querer voltar de Vitória passando pela Avenida Carlos Lindenberg, por exemplo, comenta.

No entanto, os dois especialistas dizem que há outras medidas a serem adotadas para desafogar o trânsito da ponte e melhorar a mobilidade urbana, como o aquaviário. É vergonha uma ilha não ter transporte marítimo, isso precisa ser mais discutido, diz Lindoso.

Quem comemora a decisão da mudança no pedágio é o diretor da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá, Eduardo Borges. Ele afirma que há três anos esse pedido era feito à Rodosol e ao governo do Estado porque o pedágio causa engarrafamento na Enseada do Suá, em Santa Helena e na Praia do Suá. Acredito que vai reduzir o engarrafamento nesses bairros, que são divididos pela praça do pedágio, observa. (Raquel Lopes)

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