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Temporal com raios e trovões volta a atingir o ES e deixa ruas alagadas

Segundo o Climatempo, até o domingo (11), todas as regiões do Espírito Santo devem ter chuva frequente e várias vezes por causa de uma frente fria

Publicado em 08 de Março de 2018 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 09:22
Rua Telmo Torres, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
O capixaba voltou a se assustar com raios e trovões na madrugada desta quinta-feira (08). Uma forte chuva atingiu o Espírito Santo, deixando pontos de alagamentos na Grande Vitória e interior do Estado. Em Vila Velha, parte da orla de Itapoã e Praia da Costa estavam alagadas, assim como a Rua Ceará, que dá acesso à Terceira Ponte.
Em Vitória, também há pontos de alagamentos em Bento Ferreira e na Enseada do Suá. Em alguns desses locais, a água já começou a escoar no início da manhã. Internautas também relataram falta de energia no Centro de Vitória.
De acordo com o Climatempo, as áreas de instabilidade que já se formam desde o começo da semana sobre a Região Sudeste, por causa do calor e do elevado nível de umidade no ar, são reforçadas pela passagem de uma frente fria pelo litoral da Região. Nesta quinta-feira, esta frente fria chega ao Espírito Santo e vai ficar quase parada nos próximos três dias ao largo do litoral capixaba.
VEJA GALERIA DE FOTOS
VENTOS E UMIDADE
Ainda segundo o instituto, as áreas de instabilidade ganham força no Espírito Santo, sobre o Rio de Janeiro e sobre Minas Gerais com a mudança na circulação de ventos, em diversos níveis da atmosfera. A concentração de umidade aumenta e mais nuvens carregadas conseguem se formar no litoral e no interior do Sudeste.
CHUVA VOLUMOSA
Até o domingo (11), todas as regiões do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e também do centro, norte e do leste de Minas Gerais devem ter chuva frequente e várias vezes, em diversos locais, a chuva pode cair moderada a forte ou também se prolongar por várias horas.
Além do risco de raios e de rajadas de vento fortes, entre 60 km/h e 80 km/h durante a chuva, há potencial para alagamentos nos centros urbanos, queda de barreira em encostas e enchentes, informa o Climatempo.
7 MIL RAIOS NA SEGUNDA-FEIRA
O internauta Thiago Furtado registrou os raios desde Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (05) Crédito: Thiago Furtado | Internauta
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou mais de 7 mil raios durante a última segunda-feira (05) no Espírito Santo. Destes 7 mil,  3.900 atingiram o solo, segundo explicações do Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto. Em Vitória foram mais de 100 descargas elétricas. 
O engenheiro eletricista e coordenador do grupo afirma que a incidência desta segunda-feira (05) foi muito alta e foge aos padrões do Espírito Santo, que costuma acompanhar a média nacional. 
Osmar Pinto alerta que caso você esteja na rua na hora em que os raios começarem, o ideal é procurar abrigo em um carro ou residência. Em local fechado, você também não deve usar equipamentos que estejam à eletricidade, como por exemplo, telefone fixo. O especialista também alerta que é mito a informação de que um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar. Ouça a entrevista concedida à rádio CBN Vitória. 
Flash - Caique Verli - 08-03-19

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