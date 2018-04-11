Temporal com raios assusta e queima eletrônicos no Espírito Santo

Internauta registra tempestade com raios em Vila Prudêncio, Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (11) Crédito: Elias Gleyser

Um temporal com raios tirou o sono de muitos moradores do Espírito Santo entre a noite desta terça-feira (10) e a madrugada desta quarta-feira (11). Segundo relatos, a tempestade começou pouco antes da meia-noite e se estendeu pelas primeiras horas do dia na Grande Vitória e no interior do Estado. Em Aracruz, um raio atingiu uma casa e eletrodomésticos acabaram queimados na residência e em outras da mesma rua.

O jornalista Murillo Cuzzuol, que está na casa da família em Aracruz, fez um relato no Facebook. "Um raio atingiu a casa dos meus vizinhos aqui em Aracruz, na Rua 23 de Maio. Todos os eletrodomésticos queimaram, luminárias quebraram, interruptores se soltaram da parede e ainda uma lasca de concreto onde a antena digital está fixada caiu no quintal aqui de casa. Nós, aliás, perdemos a TV da sala, também queimada. Pensem numa noite tensa com inúmeros raios despencando ao lado", escreveu.

Segundo Murilo, ninguém na casa do vizinho ficou ferido. "Foi um susto muito grande. Fez muito barulho. O estrondo parecia que o raio estava caindo dentro da nossa casa. A chuva forte durou uma hora, mas continuou chovendo umas três horas. Hoje, todo mundo na rua está sem internet", afirma.

Na postagem do jornalista, outros moradores do município também contaram que tiveram televisores e aparelhos de TV por assinatura queimados.

GRANDE VITÓRIA

Os raios e trovões foram vistos e ouvidos em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. "Moro em Barcelona, na Serra. Perto da meia-noite, parecia que o mundo estava acabando", diz a auxiliar de serviços gerais Penha Soares.

O internauta Elias Gleyser de Sousa Costa enviou para o Gazeta Online fotos dos raios, que ele fez do terraço de casa no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, nesta madrugada.

INPE

Procurado pelo Gazeta Online, o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), afirmou que no Espírito Santo, de terça (10) para quarta (11), foram registrados números de raios e relâmpagos abaixo da média.

PREVISÃO DO TEMPO

A quarta-feira (11) segue com tempo instável na Grande Vitória, com muitas nuvens carregadas. Mas podem ocorrer alguns breves períodos de sol, de acordo com informações do Climatempo. Segundo o instituto, pode chover a qualquer hora do dia e não dá para descartar o risco de chuva forte.

No Oeste do Espírito Santo, como na Região de Colatina, o sol aparece um pouco mais forte, mas, a partir da tarde, também estão previstas pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios.

Na quinta-feira (12), a previsão é de sol e chuva rápida no litoral do Estado. Nas demais áreas, o sol também aparece e, a partir da tarde, ocorrem pancadas de chuva com raios.