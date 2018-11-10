Temporais deixaram 240 pessoas fora de casa

Famílias desalojadas na Igreja Batista de São Torquato Crédito: Patrícia Scalzer

A forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (5) trouxe transtornos para diversos municípios e pelo menos 240 pessoas estão fora de casa. São 100 pessoas desabrigadas e 140 desalojadas no Espírito Santo, segundo a Defesa Civil do Estado.

Há oito municípios com registros de desalojados: Cariacica, Ibiraçu, Vargem Alta, Vitória, Vila Velha, João Neiva, Linhares e Anchieta. Os registros de desabrigados estão em Aracruz, Viana, Vitória, Vila Velha e João Neiva.

As chuvas causaram estragos de Norte a Sul do Estado. Em Aracruz, no Norte do Estado, 48 pessoas do bairro Morobá ficaram desabrigadas. Elas foram instaladas provisoriamente na Escola Honório Nunes de Jesus, localizada no bairro. Entre a tarde de quinta-feira (08) e a tarde de ontem, foram acumulados 183.67 milímetros de chuva.

Grande Vitória

As chuvas também causaram transtornos na Grande Vitória. O coordenador municipal da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira Filho, informou que 14 famílias estão desabrigadas e precisaram ir para uma igreja evangélica no bairro São Torquato. No município, também, há 21 famílias desalojadas. Muitas são dos bairros Barramares, Morro da Boa Vista e Alecrim, disse.

O auxiliar de pedreiro Rafael Rodrigues de Souza, 29 anos, pai de quatro filhos pequenos teve de deixar a casa às pressas. Ele está no abrigo com a esposa, os filhos, além da sogra e a cunhada. A casa dele fica no alto do Morro da Boa Vista e foi atingida por um desmoronamento de terra.

A lama e o barranco que desabou empurrou tudo para dentro da minha casa e da minha sogra. As paredes estão trincadas, a lama estufou a parede para dentro. Só conseguimos aproveitar a roupa do corpo, disse.

No bairro Santa Tereza, em Vitória, uma pedra rolou e deixou 11 desabrigados. Na Capital, 27 pessoas ficaram desalojadas e estão temporariamente na Igreja Assembleia de Deus, no mesmo bairro. De acordo com a Defesa Civil, os desabrigados serão transferidos para o abrigo municipal, no bairro Andorinhas, na tarde deste sábado (10).

Já em Cariacica, há 59 desalojados. Entre os moradores que tiveram que deixar o local, há um temor de que as residências possam, inclusive, ser invadidas por outras pessoas.



O mecânico Gilson Faustino, de 50 anos, mesmo após ter deixado a casa com a esposa e o enteado, estava em pé na chuva para vigiar o lugar onde mora. A família está na casa de um amigo, no mesmo bairro.