Tempo seco pode dar trégua, mas calor persiste no Estado

Com termômetros marcando altas temperaturas, banhistas aproveitaram para se refrescar no mar da Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

A primavera começou no último sábado, e com ela uma onda de calor intenso invadiu o dia a dia dos capixabas. Em Vitória, os últimos dias têm sido de sol, tempo abafado e poucas chuvas. Segundo o Climatempo, ontem a temperatura mínima na Capital foi de 22º e a máxima, de 29º. A estiagem pode dar uma trégua nos próximos dias, mas o calor deve continuar.

Ainda de acordo com o Climatempo, o calor no Espírito Santo é causado por uma grande massa de ar seco e quente que atua sobre todo o Estado e inibe a formação de nuvens de chuva. Como o sol vem aparecendo com intensidade, as temperaturas se elevam de maneira rápida.

A possibilidade de chuva deve aumentar a partir de sexta-feira, com a chegada de áreas de instabilidade ao Estado. Pancadas de chuvas isoladas podem cair na Grande Vitória já durante a tarde. Também na sexta, deve chover na região Centro-Sul. A Marinha do Brasil chegou a emitir um alerta de ventos intensos que podem achegar ao litoral Sul do Espírito Santo até amanhã pela manhã, com rajadas de até 60 km/h.

As áreas de instabilidade avançam durante o fim de semana e há previsão de chuva para todo o Estado. Pancadas de intensidade moderada a forte podem afetar a Grande Vitória no sábado. As condições favoráveis para chuva devem seguir até domingo. Mas a sensação continuará a ser de abafamento.

Ainda de acordo com o Climatempo, não é possível afirmar que a escalada repentina de calor dos últimos dias tem relação com a chegada da nova estação.

A primavera normalmente conta com elevação de chuvas em todo o Sudeste, mas neste ano a situação deve ser diferente por conta de um novo fenômeno El Niño, que gera mudança no padrão de chuvas. Com o aquecimento do Oceano Pacífico na costa do Peru, o ar se torna mais quente, mas as chuvas também ficam irregulares na região.

Em toda a região Sudeste, a estação será de calor. Segundo o Climatempo, outubro terá chuva abaixo da média em boa parte do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. Novembro também deve chegar ao fim com insuficiência de chuvas. Já em dezembro, o Estado deve ser uma das áreas com índice pluviométrico mais próximo do normal para a época do ano.

O período tem a característica de ser transição entre o inverno frio e seco e o verão quente e úmido. Por isso, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nos próximos meses, etapas de frio devem ser menos frequentes. Algumas frentes frias costumam passar pelo Estado nesse período, mas com intensidade fraca. Mesmo assim, frentes como esta provocam quedas de temperatura, principalmente na Região Serrana.

(O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Daniella Zanotti)