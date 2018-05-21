Tempo seco e manhãs frias marcam o início da semana no ES

Amanhecer na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Eduardo Degasperi Almeida

Após o registro de temperatura muito baixa na Região Serrana do Espírito Santo neste início de semana , a chance de recorde de frio em Vitória é esperada nesta terça-feira (22), como informa o Climatempo. Nesta segunda-feria (21), o ar frio começa a atuar em todo Estado por conta de uma massa de ar polar, que deve deixar o tempo seco.

A passagem de uma frente fria pelo Estado trouxe uma massa de ar polar que deve atingir seu auge nesta terça-feria (22), quando há possibilidade de recorde de baixa temperatura na Capital. O último registro foi de 16,7°C, no dia 12.

Segundo o Climatempo, a influência dessa massa polar será sentida durante toda a semana. No entanto, serão dias marcados por muito sol, céu azul e previsão de chuva fraca apenas na Região Norte.

Nesta terça-feira (22), o dia deve ser frio, mas o sol ainda predomina e não há possibilidade de chuva. Durante a semana, o tempo segue firme até quinta-feira (24), quando a nebulosidade aumenta e há chance de chuva para o litoral devido ao avanço de uma frente fria, que muda a direção dos ventos e traz umidade para o Estado.