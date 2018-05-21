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Previsão do Tempo

Tempo seco e manhãs frias marcam o início da semana no ES

A massa de ar polar deixará o tempo seco. O sol deve predominar, mas as temperaturas serão mais baixas

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 14:23
Amanhecer na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Eduardo Degasperi Almeida
Após o registro de temperatura muito baixa na Região Serrana do Espírito Santo neste início de semana, a chance de recorde de frio em Vitória é esperada nesta terça-feira (22), como informa o Climatempo. Nesta segunda-feria (21), o ar frio começa a atuar em todo Estado por conta de uma massa de ar polar, que deve deixar o tempo seco.
A passagem de uma frente fria pelo Estado trouxe uma massa de ar polar que deve atingir seu auge nesta terça-feria (22), quando há possibilidade de recorde de baixa temperatura na Capital. O último registro foi de 16,7°C, no dia 12.
Segundo o Climatempo, a influência dessa massa polar será sentida durante toda a semana. No entanto, serão dias marcados por muito sol, céu azul e previsão de chuva fraca apenas na Região Norte.
Nesta terça-feira (22), o dia deve ser frio, mas o sol ainda predomina e não há possibilidade de chuva. Durante a semana, o tempo segue firme até quinta-feira (24), quando a nebulosidade aumenta e há chance de chuva para o litoral devido ao avanço de uma frente fria, que muda a direção dos ventos e traz umidade para o Estado.
 

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