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Previsão do tempo

Tempo fica instável durante toda a semana no Espírito Santo

O Climatempo afirma que o sol deve aparecer entre nuvens e pode haver pancadas de chuva a qualquer momento do dia pelo menos até a próxima quarta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 15:42

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 15:42

Tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest
Mais uma semana de tempo instável no Espírito Santo. O Climatempo informa que já nesta segunda-feira (26) a circulação do vento em vários níveis da atmosfera colabora para formações de nuvens carregadas e pode chover a qualquer momento. A previsão é de que o tempo permaneça assim pelo menos até a próxima quarta-feira (28).
Não serão dias completamente fechados porque ocorrem alguns períodos de sol, mas a temperatura deve se manter amena. Na terça-feira (27), áreas de instabilidade continuam atuando sobre o Espírito Santo, mas com fraca intensidade.
O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade a qualquer hora, várias vezes ao dia. A máxima esperada para Vitória é de 28°C e a mínima pode ser de 22°C.
Na quarta-feira (28), as áreas de instabilidade enfraquecem, mas a umidade continua alta na Grande Vitória com muitas nuvens e sem chuva. A temperatura pode chegar a 28°C e a mínima deve ser de 21°C.
CHUVAS NO RJ
As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro não devem chegar ao Espírito Santo. Para quem está preocupado, apesar de serem estados vizinhos, o Climatempo informa que a instabilidade do Rio vai embora para o mar e não irá afetar o Estado.
 

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