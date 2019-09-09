Tempo deve continuar com sol e calor no Espírito Santo

Uma massa de ar seco e quente ainda deve predominar em toda a região Sudeste, deixando a terça-feira (10) no Espirito Santo com sol forte e temperaturas altas. Segundo o Instituto Climatempo, é previsto ter atenção aos níveis de umidade relativa do ar que podem piorar em relação a segunda-feira (9), ficando abaixo dos 30%.
A atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens e não há expectativa de chuva; os ventos devem soprar com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul.
Na Grande Vitória os termômetros devem registrar a mínima de 18 °C e máxima chega a 30 °C. Já na Região Sul do Estado as poucas nuvens e o calor deixam a temperatura com a mínima de 16 °C e máxima de 33 °C.
Na Região Norte, não há expectativa de chuva e os ponteiros registram a minima de 19 °C e máxima de 29 °C