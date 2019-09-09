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Previsão do tempo

Tempo deve continuar com sol e calor no Espírito Santo

Na capital Vitória os termômetros devem registrar mínima de 18 °C e máxima de 29 °C na terça-feira (10)
Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

09 set 2019 às 18:18

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 18:18

Terça-feira (10) promete calor no Estado Crédito: Fernando Madeira
Uma massa de ar seco e quente ainda deve predominar em toda a região Sudeste, deixando a terça-feira (10) no Espirito Santo com sol forte e temperaturas altas. Segundo o Instituto Climatempo, é previsto ter atenção aos níveis de umidade relativa do ar que podem piorar em relação a segunda-feira (9), ficando abaixo dos 30%.
A atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens e não há expectativa de chuva; os ventos devem soprar com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul.
> Previsão do tempo: semana começa com sol em todo o Estado
Na Grande Vitória os termômetros devem registrar a mínima de 18 °C e máxima chega a 30 °C. Já na Região Sul do Estado as poucas nuvens e o calor deixam a temperatura com a mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. 
Na Região Norte, não há expectativa de chuva e os ponteiros registram a minima de 19 °C e máxima de 29 °C

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