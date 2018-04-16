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Chuva no ES

Tempo 'completamente instável' causa atraso de voos em Vitória

Aeroporto de Vitória teve que ser fechado, por conta do mau tempo, entre 8h50 e 9h16 desta segunda-feira. Voos foram cancelados ou marcados com atrasos de até duas horas

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:15
Espaço aéreo de Vitória Crédito: Reprodução / Flight Radar
A forte chuva que cai sobre o Espírito Santo também causou cancelamentos e atrasos de voos no Aeroporto de Vitória na manhã desta segunda-feira (16), que precisou ficar fechado entre 8h50 e 9h16, de acordo com informações da Infraero. No total, um voo foi cancelado e outros três, que pousariam em Vitória, foram redirecionados para outros aeroportos.
O voo 3763 da LATAM, que vinha de Congonhas (SP) e pousaria em Vitória, teve seu pouso alternado para o aeroporto do Galeão (RJ).
O mesmo ocorreu com o voo 4599, vindo de Confins (BH). Já o voo 4177 da Azul, também vindo de Confins, foi cancelado, segundo o painel da Infraero.
Outro voo alternado foi o da Latam, que vinha de Brasília com destino a Vitória, mas teve que pousar em Confins. Uma aeronave da Gol, que saiu do Galeão e também tinha a capital capixaba como destino, retornou para o Rio de Janeiro.
Outros voos sofrem atrasos na aterrissagem, já que as aeronaves sobrevoam o espaço aéreo de Vitória enquanto aguardam autorização do controle do aeroporto para aterrissagem. 
Há informações de que duas áreas de manobras de aviões alagaram devido à chuva. A Infraero destacou que todos os equipamentos estão em funcionamento e que optou por fechar o aeroporto somente durante o período de chuvas mais intensas.
Também há atrasos nas decolagens. É possível acompanhar o andamento dos voos pelo portal da Infraero.

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