Tempo com sol e muitas nuvens nesta quarta-feira no Espírito Santo

O sol aparecerá com muitas nuvens nesta quarta-feira(21) no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Google Images

Na Grande Vitória, a temperatura mínima de 19°C e a máxima chega a 29°C.

As menores temperaturas registradas são nas áreas mais altas da Região Serrana, com a mínima de 12°C e máxima não ultrapassando os 26°C.