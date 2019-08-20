Tempo com sol e muitas nuvens nesta quarta-feira no Espírito Santo

O tempo permanecerá com sol entre muitas nuvens nesta quarta-feira (21), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, em grande parte do Espírito Santo.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima de 19°C e a máxima chega a 29°C.
As menores temperaturas registradas são nas áreas mais altas da Região Serrana, com a mínima de 12°C e máxima não ultrapassando os 26°C.
É Na Região Noroeste do Estado que os termômetros registram as maiores temperaturas com a mínima de 19°C e a máxima de 34°C.