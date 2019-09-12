Tempo aberto e temperaturas altas nesta sexta-feira no Espírito Santo

O sistema de alta pressão ainda está sobre todo o território do Espírito Santo, deixando o tempo na sexta-feira (13) com sol e poucas nuvens. O calor ainda predomina no inicio do final de semana e não há expectativa de chuva em todo o Estado.
Na Grande Vitória o dia começa com a temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. O calor será ainda mais forte nas áreas menos elevadas da Região Sul do Estado, com o ponteiros do termômetro marcando a mínima de 18 °C e máxima de 35 °C.
Com as temperaturas elevadas é importante se hidratar. Nas áreas mais altas da Região Serrana o dia começa com a temperatura minima na casa dos 13 °C e máxima não ultrapassa 29 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens, deixa a temperatura com a mínima de 18 °C e a máxima de 34 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 16 °C e máxima de 32 °C.