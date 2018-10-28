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Grande Vitória

Tempestade de raios atinge Espírito Santo neste sábado

Um internauta registrou, em vídeo, imagens impressionantes de raios próximos a Ponte da Passagem, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 22:29

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 22:29

Internauta registra raio na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Reprodução/Jeferson Chaves
Uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos e raios atinge a Grande Vitória neste sábado (27). O Gazeta Online noticiou nesta sexta (26) sobre o alerta divulgado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), que informava que uma tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval poderia atingir 23 cidades do Estado até às 23h59 de ontem. 
Na manhã deste sábado, o instituto revalidou o alerta para 42 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até 23h59.
O internauta Jeferson Chaves enviou um vídeo à reportagem. Nas imagens, além de muita chuva, dá para ver um raio caindo próximo a Ponte da Passagem, em Vitória.
VEJA VÍDEO
Com a tempestade, bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica ficaram sem energia. Em Santa Maria de Jetibá também faltou luz.
INSTABILIDADE E FRENTE FRIA
De acordo com o instituto Climatempo, o final de semana promete ser de muita chuva em todo o Estado. No sábado (27), grandes áreas de instabilidade continuarão ativas e e outras se organizarão como uma frente fria associada a um ciclone extratropical, como foi informado pela Marinha nesta quinta-feira (26).
> Quase 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas na Serra
O processo de formação destes sistemas provoca muita chuva e ventania em todo o Estado. No norte capixaba pode chover já pela manhã com raios. O instituto afirma que na Grande Vitória, as nuvens carregadas se espalham e há risco de chuva moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem alcançar até 80km/h.
Já no domingo (28), as áreas de instabilidade de uma frente fria vão atuar sobre o estado, e o tempo permanecerá instável, com muita nebulosidade e risco de chuva forte com raios a qualquer hora do dia em todo o Espírito Santo. Ventos continuam soprando fortes e o mar fica agitado com ondas entre dois a dois metros e meio em alto mar.

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