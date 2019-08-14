Temperaturas continuarão baixas nesta quarta-feira no ES

Depois de uma queda de mais de 11°C no termômetro na última quarta-feira (14), a frente fria que chegou ao Estado se afasta, mas as temperaturas ainda continuarão baixas nesta quinta-feira (15) em algumas regiões, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Região Sul e na faixa leste capixaba ainda choverá em alguns momentos do dia, isso por conta das áreas de instabilidade que avançam do mar.
Na Grande Vitória com a variação de nuvens, há previsão de chuva em alguns momentos. A temperatura mínima é de 17 °C e máxima chegará aos 23 °C.
Na Região Serrana, é onde os ponteiros registrarão e menor temperatura com mínima de 9 °C e máxima de 17 °C.