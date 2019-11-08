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Temperatura cai durante o final de semana no ES

Após os termômetros registrarem temperaturas próximas a 40°C, a máxima na segunda-feira (11) não deve passar dos 31ºC. Existe ainda a chance de chuva fraca e esporádica.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 18:02

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 18:02

O tempo ficará mais nublado a partir da próxima segunda-feira (11) na Grande Vitória Crédito: Vanda Lopes
O capixaba terá uma trégua do calorão que assola o Estado há dias. Isso porque já na noite do próximo domingo (10) as temperaturas cairão um pouco e o tempo ficará mais nublado de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

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Na segunda-feira (11), a temperatura pode atingir a casa dos 30°C, mas não deverá passar muito disso, com o tempo parcialmente nublado. A máxima prevista para a Grande Vitória é de 31°, com a mínima de 23°C. Existe a possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.
Já na terça-feira o tempo ficará mais fechado e com chance de pancadas de chuva em todo o Estado. Segundo o Inmet, a nebulosidade aumenta e a temperatura cai ainda mais. A máxima deve ficar na casa dos 26°, com mínima de 22° na região metropolitana do Espírito Santo. Esse cenário também deve se manter nas demais regiões do ES.
Em relação à possibilidade de temporais, como previsto para o Rio de Janeiro, São Paulo e Sul de Minas Gerais, a meteorologista do Inmet, Marlene Leal, disse que as chances são pequenas.
"Para esses três estados as possibilidades de temporais mais fortes são maiores, mas de acordo com as previsões até o momento, é pouco provável que essas chuvas cheguem ao Espírito Santo. Pode mudar, mas a princípio é o cenário atual", destacou.

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