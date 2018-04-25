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Caso Milena Gottardi

'Tem sido difícil', diz tio de Milena sete meses depois do crime

Geraldo Gottardi afirmou que a família tem se mantido unida e tem encontrado apoio também nas famílias das crianças que eram atendidas pela médica

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 15:50
Familiares de Milena na porta do Fórum Criminal de Vitória Crédito: Caíque Verli
Muita coisa mudou para a família de Milena Gottardi desde que a médica foi assassinada a tiros no estacionamento do Hucam, em setembro do ano passado. Nesta quarta-feira (25), sete meses depois do crime, quatro réus e uma testemunha da defesa são ouvidas pelo juiz Marcos Pereira Sanches, no último dia de depoimentos da fase de instrução. Como em todas as outras vezes, a família da médica esteve presente na 1ª vara criminal de Vitória para pedir por Justiça.
O tio de Milena, Geraldo Gottardi, afirmou que a família tem se mantido unida e tem encontrado apoio também nas famílias das crianças que eram atendidas pela médica. As filhas de Milena, de 9 e 2 anos de idade, que agora estão sob a responsabilidade do irmão da médica, tiveram a rotina completamente alterada.
"O irmão (da Milena) e a esposa assumiram duas crianças, e eles não estavam preparados de imediato para isso. Eles são novos, casados há pouco tempo, uma situação muito difícil. Mas eles têm cuidado das meninas com muito carinho e atenção. Tem sido difícil, mas as meninas estão bem dentro do possível, porque não é igual quando elas viviam com a mãe. Elas tiveram que mudar de colégio, de casa. A Milena tinha um padrão melhor, já era médica formada. As pessoas que agora tomam conta das meninas não têm o mesmo padrão, o local que moravam e o colégio eram muito caros. A Milena tinha um padrão de acordo com a realidade dela, agora nós temos que cuidar das meninas em uma realidade diferente. Tem toda uma estratégia também, não dava mesmo para elas continuarem na mesma casa, na mesma escola. No futuro, quem sabe, elas poderão voltar para a casa dela", contou.
A família, quem tem participado de cada sessão de audiências, espera com ansiedade pela condenação dos réus. Para Geraldo Gottardi, não há outra opção senão uma condenação rigorosa.
"Os familiares que tinham seus filhos cuidados pela Milena também estão muito sentidos e tem nos dado muito apoio. Foi uma maldade também com as crianças que ela cuidava. Nós temos participado de tudo para dar um apoio, mostrar que queremos uma pena grande para eles, o que eles fizeram é algo sem tamanho. A gente precisa estar sempre junto para a Justiça ser rigorosa com a maldade que eles fizeram. É triste saber que uma pessoa que conviveu com a gente, dentro da nossa casa, com toda a mordomia, tenha feito essa maldade com a nossa Milena. Nós queremos Justiça", pediu.
CRIME
A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.
Em janeiro deste ano começaram a ser realizadas as audiências de instrução, onde as testemunhas de defesa de todas as partes, assim como os réus, começaram a ser ouvidos. Faltam apenas o relato dos últimos quatro réus e de algumas testemunhas de defesa e acusação, agora agendados.

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