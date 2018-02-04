Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cobilândia

Telhado de quadra de bocha em Vila Velha desaba com a chuva

Chuva deve se manter até quinta-feira no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 19:56

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 19:56

A chuva do final de semana no Espírito Santo já fez alguns estragos em solo capixaba. Na manhã deste domingo (04), parte do telhado de uma quadra de bocha, que fica em Cobilândia, Vila Velha, desabou. A previsão do tempo adiantou que o Estado seria acometido por chuvas com volumes superiores a 200mm e rajadas de vento de até 100km/h.
A prefeitura de Vila Velha emitiu um comunicado dizendo que um novo projeto para a reconstrução do campo será apresentado à comunidade por técnicos da Secretaria Municipal de infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro).
Nós vamos nos reunir com a comunidade para alinharmos a reconstrução do campo para que tudo seja do agrado de todos, disse o secretário interino da Semipro, Luciano Machado.
Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para isolar a área e providenciar a retirada dos escombros. O mau tempo ajudou no colapso da estrutura do campo, disse o assessor adjunto da Defesa Civil, Augusto Bandeira.
Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsu) também estiveram no local para ajudar na retirada do material. Precisamos fazer o desmonte completo do material e, a partir daí, programarmos a reconstrução do campo, uma obra que é de interesse da comunidade, explicou Machado.
 
Telhado da quadra de bocha em Cobilândia, Vila Velha, desabou após chuva Crédito: Divulgação Internet
CARIACICA
Em Cariacica, uma construção de dois andares desmoronou no bairro São Geraldo. Uma pessoa chegou a ser soterrada, mas foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros com apenas leves escoriações. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados