Telhado de quadra de bocha em Vila Velha desaba com a chuva

A chuva do final de semana no Espírito Santo já fez alguns estragos em solo capixaba. Na manhã deste domingo (04), parte do telhado de uma quadra de bocha, que fica em Cobilândia, Vila Velha, desabou. A previsão do tempo adiantou que o Estado seria acometido por chuvas com volumes superiores a 200mm e rajadas de vento de até 100km/h.

A prefeitura de Vila Velha emitiu um comunicado dizendo que um novo projeto para a reconstrução do campo será apresentado à comunidade por técnicos da Secretaria Municipal de infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro).

Nós vamos nos reunir com a comunidade para alinharmos a reconstrução do campo para que tudo seja do agrado de todos, disse o secretário interino da Semipro, Luciano Machado.

Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para isolar a área e providenciar a retirada dos escombros. O mau tempo ajudou no colapso da estrutura do campo, disse o assessor adjunto da Defesa Civil, Augusto Bandeira.

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsu) também estiveram no local para ajudar na retirada do material. Precisamos fazer o desmonte completo do material e, a partir daí, programarmos a reconstrução do campo, uma obra que é de interesse da comunidade, explicou Machado.





Telhado da quadra de bocha em Cobilândia, Vila Velha, desabou após chuva Crédito: Divulgação Internet

CARIACICA

Em Cariacica, uma construção de dois andares desmoronou no bairro São Geraldo. Uma pessoa chegou a ser soterrada, mas foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros com apenas leves escoriações.