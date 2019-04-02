Taxistas protestam contra motoristas clandestinos na Rodoviária

Taxistas fazem protesto na Rodoviária de Vitória contra motoristas clandestinos Crédito: Caíque Verli

Um grupo de taxistas fez um protesto contra transporte clandestino em frente à Rodoviária de Vitória desde as 6h da manhã desta terça-feira (02). Os manifestantes colocaram fogo em pneus e fecharam a entrada do terminal para carros.

Eles cobram uma maior fiscalização contra pessoas que fingem ser motoristas de aplicativo para pegar corridas de passageiros da rodoviária. "Nosso problema não é com os motoristas de aplicativo, e sim com os falsos profissionais", comenta o taxista Roberto Alves.

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A Guarda Municipal de Vitória acompanhou o protesto. Os manifestantes não bloquearam o trânsito e sim a entrada da rodoviária. O protesto foi encerrado por volta das 8h.

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que cerca de 20 taxistas fizeram uma manifestação por volta de 6h30 desta terça-feira (02), queimando pneus na área de acesso à Rodoviária. A Guarda Municipal monitorou o local e o movimento terminou sem prejuízos para o trânsito na região. A Semsu disse ainda que faz abordagens a veículos suspeitos e monitora as entradas e saídas da capital por meio do Cerco Inteligente de Segurança.

Já a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) afirmou que os taxistas pediram uma reunião para a próxima quinta-feira.



