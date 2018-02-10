Taxistas fazem protesto contra prefeitura na BR 262, em Cariacica

Protesto na BR 262, em frente à Estação Pedro Nolasco, em Jardim América, Cariacica, na noite desta sexta-feira (9) Crédito: Mariana Perim

Um grupo de manifestantes interditou parcialmente a BR 262, na altura da Estação Pedro Nolasco, em Jardim América, Cariacica, na noite desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o protesto era contra vans clandestinas e aplicativos de carona.

A PM informou que cerca de 50 manifestantes estiveram no local. Eles chegaram a colocar pneus na rodovia para bloquear a passagem dos veículos, no sentido Campo Grande.

Segundo taxistas, o movimento era contra a Prefeitura de Cariacica que, de acordo com eles, não tem dado apoio na organização da estação de trem. Dessa forma, motoristas clandestinos de outras cidades têm atuado no local e buscando passageiros.

Ainda de acordo com os taxistas, a intenção era bloquear totalmente a rodovia, mas, após negociação com a PM, desistiram. O protesto já foi encerrado.