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Manifestação

Taxistas fazem protesto contra prefeitura na BR 262, em Cariacica

Categoria alega que prefeitura não fiscaliza a atuação irregular de motoristas clandestinos e carros de outras cidades que pegam passageiros na Estação Pedro Nolasco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 00:14

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 00:14

Protesto na BR 262, em frente à Estação Pedro Nolasco, em Jardim América, Cariacica, na noite desta sexta-feira (9) Crédito: Mariana Perim
Um grupo de manifestantes interditou parcialmente a BR 262, na altura da Estação Pedro Nolasco, em Jardim América, Cariacica, na noite desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o protesto era contra vans clandestinas e aplicativos de carona.
A PM informou que cerca de 50 manifestantes estiveram no local. Eles chegaram a colocar pneus na rodovia para bloquear a passagem dos veículos, no sentido Campo Grande.
Segundo taxistas, o movimento era contra a Prefeitura de Cariacica que, de acordo com eles, não tem dado apoio na organização da estação de trem. Dessa forma, motoristas clandestinos de outras cidades têm atuado no local e buscando passageiros. 
Ainda de acordo com os taxistas, a intenção era bloquear totalmente a rodovia, mas, após negociação com a PM, desistiram. O protesto já foi encerrado.
A prefeitura de Cariacica informou, por meio de nota que a Coordenação de Táxi, ligada à Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes), realiza ações frequentes de fiscalização de combate ao transporte clandestino e transporte individual irregular. "As blitze ocorrem em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar em diversos pontos do município. Inclusive, a Estação Pedro Nolasco é um dos locais que mais recebem essas ações. Na última semana, foi feita uma fiscalização conjunta com as forças de segurança e que contou ainda com a equipe da Prefeitura de Vitória e com a Guarda Municipal da capital."

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