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Preço do combustível

Taxistas fazem carreata em apoio ao protesto dos caminhoneiros

Mais de 20 taxistas saíram em carreata em apoio à paralisação dos caminhoneiros na manhã desta quinta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 13:33

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 13:33

Mais de 20 taxistas saíram em carreata em apoio à paralisação dos caminhoneiros na manhã desta quinta-feira (24). O grupo saiu da BR 262, em frente ao Shopping Moxuara, em Cariacica, e seguiu em direção ao município de Viana.
Jean Carlos Ramos Duarte, 33, é taxista há seis anos. Ele contou que não são apenas os caminhoneiros que estão sofrendo com a alta dos combustíveis. Ele disse que muitos taxistas utilizam o Gás Natural Veicular (GNV), que é derivado do petróleo, e mesmo sendo um resíduo do petróleo, também está sofrendo com a alta.
> Saiba mais sobre a greve dos caminhoneiros
Estamos aderindo ao movimento dos caminhoneiros porque o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV, estão nesse valor alto de preço devido ao imposto. Então, com esse movimento dos caminhoneiros e o Brasil parando, eu acredito que tem a condição de reduzir esses impostos para o preço dos combustíveis poder baixar e a gente conseguir trabalhar mais tranquilo.
Jean contou que, além dos altos preços pelos combustíveis, os taxistas também precisam pagar pelas manutenções dos veículos para transportar os passageiros em segurança. Essa manutenção gera um custo muito alto para o taxista. Então, com o preço muito alto do combustível, fica difícil para a gente trabalhar. A gente precisa também que o GNV, o etanol, a gasolina e o diesel baixem o preço para gente poder trabalhar de forma tranquila e atender à população.
Por volta de 11h, o grupo chegou ao posto onde os caminhoneiros estão reunidos,
próximo ao Trevo de Viana
. Devido à carreata, o trânsito ficou lento durante o percurso.
VEJA VÍDEO 
Com informações de Caíque Verli

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