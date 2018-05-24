Taxistas fazem carreata em apoio ao protesto dos caminhoneiros

Mais de 20 taxistas saíram em carreata em apoio à paralisação dos caminhoneiros na manhã desta quinta-feira (24). O grupo saiu da BR 262, em frente ao Shopping Moxuara, em Cariacica, e seguiu em direção ao município de Viana.
Jean Carlos Ramos Duarte, 33, é taxista há seis anos. Ele contou que não são apenas os caminhoneiros que estão sofrendo com a alta dos combustíveis. Ele disse que muitos taxistas utilizam o Gás Natural Veicular (GNV), que é derivado do petróleo, e mesmo sendo um resíduo do petróleo, também está sofrendo com a alta.
Estamos aderindo ao movimento dos caminhoneiros porque o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV, estão nesse valor alto de preço devido ao imposto. Então, com esse movimento dos caminhoneiros e o Brasil parando, eu acredito que tem a condição de reduzir esses impostos para o preço dos combustíveis poder baixar e a gente conseguir trabalhar mais tranquilo.
Jean contou que, além dos altos preços pelos combustíveis, os taxistas também precisam pagar pelas manutenções dos veículos para transportar os passageiros em segurança. Essa manutenção gera um custo muito alto para o taxista. Então, com o preço muito alto do combustível, fica difícil para a gente trabalhar. A gente precisa também que o GNV, o etanol, a gasolina e o diesel baixem o preço para gente poder trabalhar de forma tranquila e atender à população.
Por volta de 11h, o grupo chegou ao posto onde os caminhoneiros estão reunidos,
. Devido à carreata, o trânsito ficou lento durante o percurso.
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Com informações de Caíque Verli