Taxistas fazem carreata em apoio ao protesto dos caminhoneiros

Estamos aderindo ao movimento dos caminhoneiros porque o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV, estão nesse valor alto de preço devido ao imposto. Então, com esse movimento dos caminhoneiros e o Brasil parando, eu acredito que tem a condição de reduzir esses impostos para o preço dos combustíveis poder baixar e a gente conseguir trabalhar mais tranquilo.