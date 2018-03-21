Taxistas e passageiros aprovam Linha Verde em Vitória

A Linha Verde recém-implantada na Avenida Dante Michelini, em Vitória, tem provocado polêmica. Mas nos pontos de ônibus da via, os passageiros e taxistas são quase unânimes em afirmar que a faixa exclusiva para ônibus, táxi e vans reduziu o tempo passado dentro do coletivo. A GAZETA foi até o local e ouviu alguns na terça-feira (20) no fim da tarde.
A Linha Verde, para quem anda de ônibus, é um tempo a menos que a gente passa no trânsito, afirma o agente de reservas Paulo Roberto Pereira, 24. Ele trabalha em Camburi e segue para a Serra todo fim de tarde. Engarrafa quando chega na Norte-Sul. Mas aí já é meio caminho andado, conta.
A atendente Eleuza Moreira, de 48 anos, diz que a viagem até o Terminal de Carapina ficou pelo menos dez minutos mais curta depois que a faixa foi implantada, no último dia 12. Os carros pequenos estão reclamando mas, por mim, podia fazer do outro lado da avenida, pra gente aproveitar mais, afirma.
Uma das passageiras reclamou que os coletivos têm demorado a passar pois ficam retidos no engarrafamento antes da Ponte da Passagem. Pra mim deu no mesmo. O tempo que ganho com a faixa, perco esperando o ônibus, contou Larissa Videira, 35 anos, moradora de Jardim Camburi.
Os taxistas também apoiaram a criação da faixa exclusiva, onde eles também são autorizados a trafegar.
O transporte público tem que ter mais agilidade, é prioritário. Imagina você pegar um táxi, pagar e ficar preso no trânsito?, questiona Evanildo Vicente, presidente do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo (Sinditaxi).
Quanto as reações negativas por parte dos motoristas de carros particulares, Evanildo acredita que eles vão se adaptar.
Todas as mudanças têm reação, as pessoas demoram a se acostumar. Mas isso vai ser normalizado. Todas as cidades grandes do país já tem faixa exclusiva. Vitória precisa de deixar de ser província, afirma.
ASSOCIAÇÕES
Apesar das reclamações e até questionamentos na Justiça, segundo o Conselho Popular de Vitória (CPV), a maior parte das associações de moradores e movimentos comunitários de Vitória se posicionou favorável à Linha Verde. A presidente do CPV, Graciete de Souza, diz que dos mais de 80 movimentos sociais e associações representadas pela entidade, apenas três se posicionaram contra a faixa exclusiva para ônibus.
A gente está respaldado pela opinião da maioria dos usuários do sistema de transporte coletivo. O CPV existe para dar voz a quem não tem, as comunidades de áreas mais carentes. E eles são a favor, principalmente os trabalhadores que precisam ir para áreas nobres da cidade, esclarece.
Segundo a presidente, a Linha Verde é uma infraestrutura necessária para a melhoria do transporte coletivo. Tudo o que vier para beneficiar as pessoas que precisam, é bem vindo, explica.
MORADORES PROTOCOLAM AÇÃO CONTRA A FAIXA
Moradores de Jardim Camburi e Mata da Praia protocolaram ontem uma ação popular pedindo a suspensão da Linha Verde, em Camburi.
Eles afirmam que não houve ampla consulta à população antes da implantação, o que é exigido pela Lei Federal 12.587/2012, que regulamenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O argumento também é utilizado pelas associações de moradores da Mata da Praia, Jardim Camburi e Bairro República.
As três entidades assinam uma carta protocolada na Prefeitura de Vitória em que reclamam ainda do trânsito provocado pelo afunilamento, que acontece antes da Ponte de Camburi, e que estaria provocando retenções desde o bairro Bento Ferreira.
SECRETÁRIO DIZ QUE HOUVE DIÁLOGO
Apesar das críticas de algumas associações de moradores do entorno da avenida, o secretário Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, diz que houve diálogo com a população.
Segundo ele, as faixas exclusivas para ônibus estão previstas no Plano de Mobilidade Urbana da Capital, que foi amplamente discutido. O plano prevê a faixa exclusiva tanto na Dante Michelini quanto na Reta da Penha e Fernando Ferrari.
Hoffmann diz também que a medida consta no Plano Plurianual, que teve participação popular para elaboração das diretrizes e ainda foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Os corredores viários não pertencem a um bairro ou outro. Não tem porque discutir apenas com uma população específica, afirma.