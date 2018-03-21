Taxistas e passageiros aprovam Linha Verde em Vitória

Trânsito livre na Linha Verde e tráfego pesado na faixa ao lado na Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

A Linha Verde recém-implantada na Avenida Dante Michelini, em Vitória, tem provocado polêmica. Mas nos pontos de ônibus da via, os passageiros e taxistas são quase unânimes em afirmar que a faixa exclusiva para ônibus, táxi e vans reduziu o tempo passado dentro do coletivo. A GAZETA foi até o local e ouviu alguns na terça-feira (20) no fim da tarde.

A Linha Verde, para quem anda de ônibus, é um tempo a menos que a gente passa no trânsito, afirma o agente de reservas Paulo Roberto Pereira, 24. Ele trabalha em Camburi e segue para a Serra todo fim de tarde. Engarrafa quando chega na Norte-Sul. Mas aí já é meio caminho andado, conta.

A atendente Eleuza Moreira, de 48 anos, diz que a viagem até o Terminal de Carapina ficou pelo menos dez minutos mais curta depois que a faixa foi implantada, no último dia 12. Os carros pequenos estão reclamando mas, por mim, podia fazer do outro lado da avenida, pra gente aproveitar mais, afirma.

Uma das passageiras reclamou que os coletivos têm demorado a passar pois ficam retidos no engarrafamento antes da Ponte da Passagem. Pra mim deu no mesmo. O tempo que ganho com a faixa, perco esperando o ônibus, contou Larissa Videira, 35 anos, moradora de Jardim Camburi.

Os taxistas também apoiaram a criação da faixa exclusiva, onde eles também são autorizados a trafegar.

O transporte público tem que ter mais agilidade, é prioritário. Imagina você pegar um táxi, pagar e ficar preso no trânsito?, questiona Evanildo Vicente, presidente do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo (Sinditaxi).

Quanto as reações negativas por parte dos motoristas de carros particulares, Evanildo acredita que eles vão se adaptar.

Todas as mudanças têm reação, as pessoas demoram a se acostumar. Mas isso vai ser normalizado. Todas as cidades grandes do país já tem faixa exclusiva. Vitória precisa de deixar de ser província, afirma.

ASSOCIAÇÕES

Apesar das reclamações e até questionamentos na Justiça, segundo o Conselho Popular de Vitória (CPV), a maior parte das associações de moradores e movimentos comunitários de Vitória se posicionou favorável à Linha Verde. A presidente do CPV, Graciete de Souza, diz que dos mais de 80 movimentos sociais e associações representadas pela entidade, apenas três se posicionaram contra a faixa exclusiva para ônibus.

A gente está respaldado pela opinião da maioria dos usuários do sistema de transporte coletivo. O CPV existe para dar voz a quem não tem, as comunidades de áreas mais carentes. E eles são a favor, principalmente os trabalhadores que precisam ir para áreas nobres da cidade, esclarece.

Segundo a presidente, a Linha Verde é uma infraestrutura necessária para a melhoria do transporte coletivo. Tudo o que vier para beneficiar as pessoas que precisam, é bem vindo, explica.

MORADORES PROTOCOLAM AÇÃO CONTRA A FAIXA

Moradores de Jardim Camburi e Mata da Praia protocolaram ontem uma ação popular pedindo a suspensão da Linha Verde, em Camburi.

Eles afirmam que não houve ampla consulta à população antes da implantação, o que é exigido pela Lei Federal 12.587/2012, que regulamenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

O argumento também é utilizado pelas associações de moradores da Mata da Praia, Jardim Camburi e Bairro República.

As três entidades assinam uma carta protocolada na Prefeitura de Vitória em que reclamam ainda do trânsito provocado pelo afunilamento, que acontece antes da Ponte de Camburi, e que estaria provocando retenções desde o bairro Bento Ferreira.

SECRETÁRIO DIZ QUE HOUVE DIÁLOGO

Apesar das críticas de algumas associações de moradores do entorno da avenida, o secretário Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, diz que houve diálogo com a população.

Segundo ele, as faixas exclusivas para ônibus estão previstas no Plano de Mobilidade Urbana da Capital, que foi amplamente discutido. O plano prevê a faixa exclusiva tanto na Dante Michelini quanto na Reta da Penha e Fernando Ferrari.