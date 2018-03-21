Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Dante Michelini

Taxistas e passageiros aprovam Linha Verde em Vitória

Polêmica, faixa para ônibus agrada a quem usa os coletivos

Publicado em 21 de Março de 2018 às 00:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 00:42
Trânsito livre na Linha Verde e tráfego pesado na faixa ao lado na Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
A Linha Verde recém-implantada na Avenida Dante Michelini, em Vitória, tem provocado polêmica. Mas nos pontos de ônibus da via, os passageiros e taxistas são quase unânimes em afirmar que a faixa exclusiva para ônibus, táxi e vans reduziu o tempo passado dentro do coletivo. A GAZETA foi até o local e ouviu alguns na terça-feira (20) no fim da tarde.
A Linha Verde, para quem anda de ônibus, é um tempo a menos que a gente passa no trânsito, afirma o agente de reservas Paulo Roberto Pereira, 24. Ele trabalha em Camburi e segue para a Serra todo fim de tarde. Engarrafa quando chega na Norte-Sul. Mas aí já é meio caminho andado, conta.
A atendente Eleuza Moreira, de 48 anos, diz que a viagem até o Terminal de Carapina ficou pelo menos dez minutos mais curta depois que a faixa foi implantada, no último dia 12. Os carros pequenos estão reclamando mas, por mim, podia fazer do outro lado da avenida, pra gente aproveitar mais, afirma.
Uma das passageiras reclamou que os coletivos têm demorado a passar pois ficam retidos no engarrafamento antes da Ponte da Passagem. Pra mim deu no mesmo. O tempo que ganho com a faixa, perco esperando o ônibus, contou Larissa Videira, 35 anos, moradora de Jardim Camburi.
Os taxistas também apoiaram a criação da faixa exclusiva, onde eles também são autorizados a trafegar.
O transporte público tem que ter mais agilidade, é prioritário. Imagina você pegar um táxi, pagar e ficar preso no trânsito?, questiona Evanildo Vicente, presidente do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo (Sinditaxi).
Quanto as reações negativas por parte dos motoristas de carros particulares, Evanildo acredita que eles vão se adaptar.
Todas as mudanças têm reação, as pessoas demoram a se acostumar. Mas isso vai ser normalizado. Todas as cidades grandes do país já tem faixa exclusiva. Vitória precisa de deixar de ser província, afirma.
ASSOCIAÇÕES
Apesar das reclamações e até questionamentos na Justiça, segundo o Conselho Popular de Vitória (CPV), a maior parte das associações de moradores e movimentos comunitários de Vitória se posicionou favorável à Linha Verde. A presidente do CPV, Graciete de Souza, diz que dos mais de 80 movimentos sociais e associações representadas pela entidade, apenas três se posicionaram contra a faixa exclusiva para ônibus.
A gente está respaldado pela opinião da maioria dos usuários do sistema de transporte coletivo. O CPV existe para dar voz a quem não tem, as comunidades de áreas mais carentes. E eles são a favor, principalmente os trabalhadores que precisam ir para áreas nobres da cidade, esclarece.
Segundo a presidente, a Linha Verde é uma infraestrutura necessária para a melhoria do transporte coletivo. Tudo o que vier para beneficiar as pessoas que precisam, é bem vindo, explica.
MORADORES PROTOCOLAM AÇÃO CONTRA A FAIXA
Moradores de Jardim Camburi e Mata da Praia protocolaram ontem uma ação popular pedindo a suspensão da Linha Verde, em Camburi.
Eles afirmam que não houve ampla consulta à população antes da implantação, o que é exigido pela Lei Federal 12.587/2012, que regulamenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O argumento também é utilizado pelas associações de moradores da Mata da Praia, Jardim Camburi e Bairro República.
As três entidades assinam uma carta protocolada na Prefeitura de Vitória em que reclamam ainda do trânsito provocado pelo afunilamento, que acontece antes da Ponte de Camburi, e que estaria provocando retenções desde o bairro Bento Ferreira.
SECRETÁRIO DIZ QUE HOUVE DIÁLOGO
Apesar das críticas de algumas associações de moradores do entorno da avenida, o secretário Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, diz que houve diálogo com a população.
Segundo ele, as faixas exclusivas para ônibus estão previstas no Plano de Mobilidade Urbana da Capital, que foi amplamente discutido. O plano prevê a faixa exclusiva tanto na Dante Michelini quanto na Reta da Penha e Fernando Ferrari.
Hoffmann diz também que a medida consta no Plano Plurianual, que teve participação popular para elaboração das diretrizes e ainda foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Os corredores viários não pertencem a um bairro ou outro. Não tem porque discutir apenas com uma população específica, afirma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados