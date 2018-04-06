Taxista viu médica desaparecida pedindo carona, diz irmã da cardiologista

O caso foi registrado no início da tarde desta quarta (4) na Delegacia de Pessoas Desaparecidas pela família da médica Crédito: Reprodução | Facebook

A família da cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, 50 anos, desaparecida desde a última terça-feira (03) na BR 262, em Viana, acredita em uma nova possibilidade para o caso. Segundo a irmã da médica, Vera Lucia, um taxista contou que viu Jaqueline pedindo carona na BR 262.

Nesta quinta-feira (05), o irmão da médica, que acompanha as buscas, recebeu essa informação e repassou à família. "Não sei precisar em que altura. Foi de uma convicção que todos que estavam à procura acreditaram nessa hipótese também. Hoje as buscas continuam e a cada dia elas se tornam maiores. Não estamos descartando a ideia dela ser encontrada aqui e não estamos descartando a possibilidade dela ter pedido carona. É comum dos caminhoneiros dar carona, principalmente para mulher", diz.

Vera destaca que, com essa possibilidade, a irmã tem mais chances de ser encontrada com vida."Pegando carona, ela ia beber água, comer alguma coisa. Também há a possibilidade de ter avançado para outros estados, acima ou abaixo do Espírito Santo. Por isso, queremos fazer uma divulgação nacional."

A irmã faz um apelo. "Se ela pegou uma carona, que a pessoa se comova, com tanta dificuldade, e dê um telefonema. A gente quer encontrá-la viva e trazê-la de volta para a casa".

Perguntada sobre o dia que o taxista teria visto a médica, Vera afirmou ter sido na quarta-feira.

Vera conta, também, que outras informações sobre o paradeiro da cardiologista apareceram. "Disseram que a Jaqueline teria sido vista no trevo de Alfredo Chaves. A gente precisa filtrar porque são muitas informações e não têm acordo".

Outra irmã da médica, Marta Colodetti, pensa que Jaqueline já está mais debilitada por conta dos dias de desaparecida. "Queremos que mais pessoas possam ver a notícia porque ela pode ter saído do Estado", comenta. Mas afirma que ainda não há informações concretas. A última que a família recebeu foi de que Jaqueline teria sido vista em Afonso Cláudio, mas também sem confirmação.

Sobre a contribuição do taxista, Marta fala: "Ele disse que a viu pedindo carona, perto da antiga Água Ingá, em Domingos Martins."





CORPO DE BOMBEIROS

Irmão e sobrinho da médica reunidos na base dos bombeiros em Marechal Floriano Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta

De acordo com informações da TV Gazeta, irmão e sobrinho da médica estão reunidos na base do Corpo de Bombeiros em Marechal Floriano. Os trabalhos de busca serão no local onde ela foi vista pela última vez. Contataram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil para buscas em outros estados, pois a médica pode ter saído do Estado de carona.

O DESAPARECIMENTO

Segundo uma cunhada da médica, que conversou rapidamente com a equipe do Gazeta Online na manhã desta quinta-feira (06), Jaqueline trabalhou até 12h30 em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. "Acreditamos que ela mudou a rota no elevado em frente ao Shopping Moxuara. Era para ela ter ido para Campo Grande e foi no sentido 262."

A irmã da médica lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."

Vera lembrou que a irmã foi uma das fundadoras do movimento "Mãe que oram pelos filhos" da Igreja Católica. "É uma pessoa muito comprometida com tudo e com todos."

As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.

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