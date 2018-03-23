Táxi pega fogo e interdita a Serafim Derenzi, em Vitória

Um táxi pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do Bairro São Pedro 5, entrada para o bairro Nova Palestina, em Vitória, no final da manhã desta sexta-feira (23).

A passageira que estava no veículo contou que o táxi começou a soltar faíscas e o motorista pediu para ela sair correndo. O fogo se alastrou rapidamente. O motivo seria um curto-circuito na parte elétrica.

Henrique de Luca é o motorista do táxi e disse que o carro começou a sair faísca pra todo lado. "Só deu tempo de sair com a passageira".

O Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu controlar as chamas. A Guarda Municipal de Vitória orientou os moradores a se afastarem do veículo, que possui kit gás e corria risco de explosão.

O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da rodovia e foi liberado por volta de 12h35. Apesar do susto, não houve registro de feridos. O carro, que possui seguro, ficou completamente destruído.

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