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Susto

Táxi pega fogo e interdita a Serafim Derenzi, em Vitória

A passageira que estava no veículo contou que o táxi começou a soltar faíscas e o motorista pediu para ela sair correndo

Publicado em 23 de Março de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 15:21
Um táxi pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do Bairro São Pedro 5, entrada para o bairro Nova Palestina, em Vitória, no final da manhã desta sexta-feira (23).
A passageira que estava no veículo contou que o táxi começou a soltar faíscas e o motorista pediu para ela sair correndo. O fogo se alastrou rapidamente. O motivo seria um curto-circuito na parte elétrica.
Henrique de Luca é o motorista do táxi e disse que o carro começou a sair faísca pra todo lado. "Só deu tempo de sair com a passageira".
O Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu controlar as chamas. A Guarda Municipal de Vitória orientou os moradores a se afastarem do veículo, que possui kit gás e corria risco de explosão.
O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da rodovia e foi liberado por volta de 12h35. Apesar do susto, não houve registro de feridos. O carro, que possui seguro, ficou completamente destruído. 
VEJA VÍDEO
Com informações de Renata Teixeira

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