Taxa da marinha terá reajuste em junho

Vista aérea da praia da Costa, onde há uma grande concentração de terrenos de Marinha Crédito: Marcelo Prest - GZ

Mais de 40 mil pessoas vão pagar mais caro na taxa de marinha a partir de 11 de junho. A Superintendência de Patrimônio da União (SPU) informou que a cobrança foi reajustada e vai aumentar em 2,95%.

Segundo a SPU, o reajuste foi feito de acordo com o índice de inflação de 2017. Foram emitidos 40.261 documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darfs), isso porque algumas pessoas são isentas de taxas, como as que possuem renda inferior a cinco salários mínimos.

Somente no ano passado, a arrecadação com taxas de ocupação e foro no Espírito Santo pela SPU foi de R$ 22 milhões. O valor da taxa está vinculado à Planta Genérica de Valor, que varia em função da tipologia e localização do imóvel. Ele pode ser dividido em até sete vezes, desde que o valor de cada parcela seja superior a R$ 10.

A advogada Rosa Pereira do Nascimento, de 47 anos, que trabalha na área jurídica que fica em terreno da marinha, reclama que, com o reajuste, o valor a ser pago será de R$ 5.344. Eu acho absurda a cobrança da taxa em si. Desde 2010 estamos pagando taxas elevadíssimas", afirma.

SUSPENSÃO

Em 2016, um aumento de até 500% no reajuste pegou os moradores desses locais desprevenidos ao receber os boletos de pagamento, em maio. Eles entraram com ação na Justiça contra o aumento abusivo e o Ministério Público federal (MPF) cobrou explicações da SPU de como foram feitos os cálculos para chegar às taxas.

Na época, o aumento em até 500% foi explicado pela SPU como decorrente de defasagem de cálculo de mais de 20 anos em alguns locais. O valor dos terrenos da União são atualizados por uma lei de 2015, de acordo com a Planta Genérica de Valores elaborada pelos municípios.

Em junho daquele ano, após a polêmica, a cobrança com o reajuste foi suspensa e uma medida provisória limitou o aumento ao índice da inflação, como deve acontecer desde então.

Para acabar com a defasagem, foi determinado um reajuste escalonado, diluído em 10 anos. Até 2026, a cada ano, será cobrado o valor correspondente ao índice da inflação e mais um acréscimo proporcional do valor correspondente à correção da defasagem.

Depois, no fim do mesmo mês, a cobrança chegou a ser suspensa por uma decisão da Justiça Federal. Um processo que teve início em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2012 levou ao cancelamento da taxa. O questionamento do MPF era sobre os procedimentos demarcatórios  que vão da definição do que são as áreas de marinha até a identificação de quem nelas vive  feitos pela SPU.

Em 15 de julho de 2016 a Justiça determinou que a taxa voltaria a ser cobrada. No entanto, a cobrança foi revogada novamente pela atual legislação federal em julho de 2017, através da lei 13.465, até o fim do atual governo federal, que termina em dezembro este ano.