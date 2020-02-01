Tapumes embaixo da Terceira Ponte viram obra de arte em Vitória

Data: 31/01/2020 - ES - Vitória - Murais coloridos pintados nos pilares da 3ª ponte pelos grafiteiros Handerson Chic e Fernando Sklu. A ideia partiu de Handerson, que teve o apoio do projeto A Arte é Nossa da PMV Crédito: Carlo Alberto Silva

Fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva flagrou nesta sexta-feira (31) grafiteiros colorindo tapumes nos pilares da Terceira Ponte, em Vitória. Handerson Chic e Fernando Sklu tiveram o apoio do projeto "A Arte é Nossa", da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). De acordo com o órgão, a ideia do projeto é humanizar os espaços públicos e democratizar a produção artística local.

O projeto realiza intervenções urbanas em espaços públicos da capital e utiliza suportes diversos para imprimir a sua marca, que é popularizar a arte urbana, além de colorir o dia a dia dos moradores. Para isso, os muros da cidade ganham obras realizadas em diversas técnicas, como grafite, arte-mural, arte-relevo e pintura.

A Prefeitura de Vitória afirma que "A Arte é Nossa" também tem como objetivo popularizar a produção artística e mapear seus criadores, de modo a tornar mais democrático o acesso dos artistas ao projeto. O projeto colore as ruas de Vitória desde 2013.