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"A Arte é Nossa"

Tapumes embaixo da Terceira Ponte viram obra de arte em Vitória

Handerson Chic e Fernando Sklu tiveram o apoio do projeto 'A Arte é Nossa', da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 21:03
Data: 31/01/2020 - ES - Vitória - Murais coloridos pintados nos pilares da 3ª ponte pelos grafiteiros Handerson Chic e Fernando Sklu. A ideia partiu de Handerson, que teve o apoio do projeto A Arte é Nossa da PMV Crédito: Carlo Alberto Silva
Fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva flagrou nesta sexta-feira (31) grafiteiros colorindo tapumes nos pilares da Terceira Ponte, em Vitória. Handerson Chic e Fernando Sklu tiveram o apoio do projeto "A Arte é Nossa", da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). De acordo com o órgão, a ideia do projeto é humanizar os espaços públicos e democratizar a produção artística local.
O projeto realiza intervenções urbanas em espaços públicos da capital e utiliza suportes diversos para imprimir a sua marca, que é popularizar a arte urbana, além de colorir o dia a dia dos moradores. Para isso, os muros da cidade ganham obras realizadas em diversas técnicas, como grafite, arte-mural, arte-relevo e pintura.
A Prefeitura de Vitória afirma que "A Arte é Nossa" também tem como objetivo popularizar a produção artística e mapear seus criadores, de modo a tornar mais democrático o acesso dos artistas ao projeto. O projeto colore as ruas de Vitória desde 2013.

Fotojornalismo: tapumes viram obra de arte

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