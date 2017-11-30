Tanque barco será reinaugurado neste sábado no Projeto Tamar

Projeto Tamar em Vitória Crédito: Divulgação/Projeto Tamar

Com vista para a Baía de Vitória, o Projeto Tamar reinaugura, neste sábado (02), um antigo ponto turístico: o tanque barco. O espaço ganhou características de uma embarcação, e é uma atração a mais para as crianças que vão ao Centro de Visitantes na Enseada do Suá.

A reforma teve início em setembro, quando a embarcação recebeu deck novo, pintura e cercas de proteção. Agora estamos com um espaço mais atrativo e colorido para poder sensibilizar as pessoas, principalmente em relação à interação da pesca com as tartarugas marinhas, explica Denise Rieth, que coordena o Centro de Visitantes do Projeto Tamar.

Uma novidade é o leme, que será instalado até sábado, onde as crianças vão poder brincar de comandante ou pirata. Além da diversão por conta do barco, o principal objetivo é conhecer as tartarugas, que são das seguintes espécies: Verde, Pente, Oliva e Cabeçuda, como são popularmente conhecidas. Elas estão distribuídas em dois tanques.

Ah, também tem um mirante, com vista do Convento da Penha, da Terceira Ponte e do Morro do Moreno.

Se você quiser fazer uma visita guiada, para conhecer mais o local, saiba que ela acontece aos finais de semana e feriados, às 10h e às 15h. "Um monitor acompanha o visitante e explica a biologia das tartarugas. Ele passa por todos os cantinhos do parque", comenta Denise.