Susto nos pacientes: vídeo mostra rato na UPA de Guarapari

Paciente que fez o registro reclamou das condições de higiene na Unidade de Pronto Atendimento

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:34 - Atualizado há 6 anos

Se já não bastasse passar mal em plena madrugada, o paciente que foi à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari por volta da meia-noite desta terça-feira (15) teve que conviver com algo indesejável e nada apropriado para um ambiente de saúde.

Um vídeo registrado por um morador da cidade, que aguardava ser atendido, mostra um rato circulando pela UPA, o que deixou pacientes e acompanhantes assustados na recepção.

Pelas imagens, o animal circula na recepção e entra na sala de triagem, onde um profissional da enfermagem faz a primeira avaliação do paciente antes dele ser levado para o consultório médico.

Internautas relataram que um rato ficou circulando na UPA de Guarapari Crédito: Reprodução/ Vídeo internauta

O paciente que fez o registro, um estudante de 22 anos, contou à reportagem de A Gazeta que viu o rato circulando pela UPA por quinze minutos antes do animal invadir a sala de triagem, que estava vazia no momento da gravação. Em seguida, o animal não foi mais visto. Segundo relato do estudante, seguranças da UPA tentaram capturar o rato, mas não conseguiram.

"Fiquei bem preocupado. Se tem um rato andando na unidade de saúde, qual a credibilidade da higiene do lugar, dos insumos usados. Onde o rato se escondeu? A gente não sabe", desabafou o estudante, que pediu para não ser identificado e estava em busca de medicação para dor no corpo.

Segundo o paciente, a UPA não estava cheia no momento do flagrante. Ele reclamou das condições da unidade. "O lugar onde fui atendido não é muito cheiroso. Senti um cheiro que parecia ser de urina lá dentro", relatou.

Procurada pela reportagem, a secretaria municipal da Saúde de Guarapari afirmou que a presença do rato na UPA foi um caso pontual.

Segundo nota enviada pela prefeitura, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está no local realizando a desratização e será feita orientação da equipe de saúde da UPA para os procedimentos de prevenção à presença e proliferação de pragas.

A secretaria garantiu, ainda, que o local recebe monitoramento mensal pelo CCZ, com aplicação de raticida para controle de praga urbana. O último trabalho de dedetização foi realizada no dia 12 de setembro.

