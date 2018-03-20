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Crime

Suspeitos de atirar em PM em Vila Velha são detidos

Um menor assumiu a autoria dos disparos; outro quatro homens foram presos para prestar depoimento

Publicado em 20 de Março de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 19:14
Suspeitos foram detidos no início da tarde desta terça-feira (20) Crédito: Fernando Madeira
Cinco homens foram detidos suspeitos de terem participado do atentado contra um policial militar na manhã desta terça-feira (20), em São Torquato, em Vila Velha. Os suspeitos foram detidos por volta de 12h30, cerca de uma hora depois do crime.
De acordo com a polícia, dos cinco homens, incluindo um menor que ainda não teve a idade revelada, estavam todos perambulando pelo morro Boa Vista, em Vila Velha. O delegado Breno Andrade contou que os cinco já são velhos conhecidos da polícia por terem envolvimento com o tráfico de drogas da região.
Segundo o coronel Alexandre Ramalho, comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM), os acusados foram detidos em situações distintas. A arma usada no crime, encontrada com o menor, é um revólver calibre 38. De acordo com a polícia, o menor confessou que foi o responsável por atirar no policial. Na abordagem, o adolescente estava na companhia de um maior de idade. Os outros três suspeitos foram encaminhados para a DHPP para prestar depoimento, já que eles podem ter tido participação direta no crime ao ajudar os criminosos.
 O CRIME
Um soldado da Polícia Militar foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).
Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.
Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.
Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no bando de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.

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