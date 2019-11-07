Simone Aparecida Pereira foi sequestrada com dois anos e quer reencontrar a mãe Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Suspeito de sequestrar e criar menina no ES era procurado pela família

A Gazeta, parentes dele procuraram a reportagem e contaram como Pedro havia sumido. De um lado, uma mulher que passou anos sem saber que era criada por seu sequestrador . De outro, a família deste homem que, por quase 40 anos, esteve à sua procura. Na história da cuidadora Simone Aparecida Pereira, de 46 anos, que viveu até o início de 2019 acreditando ser filha de Pedro Antônio Garcia, acusado de tê-la tirado de sua mãe quando ela tinha dois anos de idade, um novo capítulo. Ao ver essa notícia retratada por, parentes dele procuraram a reportagem e contaram como Pedro havia sumido.

O encarregado de expedição fiscal Edilson Vaz, 40 anos, se apresenta como sobrinho de Pedro Antônio. Morador de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba (PR), ele conta que o tio saiu do interior do Paraná, onde a família morava, após a morte dos pais há cerca de 50 anos.

"Cada filho seguiu um rumo na vida e a família ficou sem notícias do meu tio desde que ele foi embora" Edilson Vaz - Sobrinho de Pedro Antônio

Mas, segundo Edilson, os parentes tentaram localizá-lo por diversas vezes, até que nas suas investigações, que passaram por delegacias, descobriram o paradeiro de Pedro Antônio em Cariacica. Era o ano de 2006, mas o contato com a mãe de Edilson não se concretizou. Pouco depois, ele morreu.

O tempo e a distância pareciam ter embotado a relação daquela família com Pedro Antônio, mas a notícia de que ele teria sequestrado uma menina e a criado como filha não passou despercebida. Foi pelo nome de seus avós, que consta no boletim de ocorrência feito na época do desaparecimento de Simone, que Edilson estabeleceu o parentesco.

"Ao saber do que tinha acontecido, ficou todo mundo surpreso. Ninguém poderia imaginar. Mas não sei se podemos chamar de sequestro, já que a avó dela consentiu que meu tio a criasse. Não estou defendendo a atitude dele, é muito complicado. Isso mexe com a família de todo modo", afirma o sobrinho.