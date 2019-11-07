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Desaparecido há 40 anos

Suspeito de sequestrar e criar menina no ES era procurado pela família

Do interior do Paraná, irmãos de Pedro Antônio Garcia ficaram sem notícias dele após a morte dos pais. Eles souberam de Pedro, que é suspeito de ter sequestrado uma criança e a criado como filha por anos, através de reportagem de A Gazeta sobre o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 21:21

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 21:21

Simone Aparecida Pereira foi sequestrada com dois anos e quer reencontrar a mãe Crédito: Fernando Madeira
Suspeito de sequestrar e criar menina no ES era procurado pela família
De um lado, uma mulher que passou anos sem saber que era criada por seu sequestrador. De outro, a família deste homem que, por quase 40 anos, esteve à sua procura. Na história da cuidadora Simone Aparecida Pereira, de 46 anos, que viveu até o início de 2019 acreditando ser filha de Pedro Antônio Garcia, acusado de tê-la tirado de sua mãe quando ela tinha dois anos de idade, um novo capítulo. Ao ver essa notícia retratada por A Gazeta, parentes dele procuraram a reportagem e contaram como Pedro havia sumido. 
O encarregado de expedição fiscal Edilson Vaz, 40 anos, se apresenta como sobrinho de Pedro Antônio. Morador de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba (PR), ele conta que o tio saiu do interior do Paraná, onde a família morava, após a morte dos pais há cerca de 50 anos.  
"Cada filho seguiu um rumo na vida e a família ficou sem notícias do meu tio desde que ele foi embora"
Edilson Vaz - Sobrinho de Pedro Antônio
Mas, segundo Edilson, os parentes tentaram localizá-lo por diversas vezes, até que nas suas investigações, que passaram por delegacias, descobriram o paradeiro de Pedro Antônio em Cariacica.  Era o ano de 2006, mas o contato com a mãe de Edilson não se concretizou. Pouco depois, ele morreu. 
O tempo e a distância pareciam ter embotado a relação daquela família com Pedro Antônio, mas a notícia de que ele teria sequestrado uma menina e a criado como filha não passou despercebida. Foi pelo nome de seus avós, que consta no boletim de ocorrência feito na época do desaparecimento de Simone, que Edilson estabeleceu o parentesco. 
"Ao saber do que tinha acontecido, ficou todo mundo surpreso. Ninguém poderia imaginar. Mas não sei se podemos chamar de sequestro, já que a avó dela consentiu que meu tio a criasse. Não estou defendendo a atitude dele, é muito complicado. Isso mexe com a família de todo modo", afirma o sobrinho.
Edilson acrescenta que, se Simone Aparecida quiser, a família de Pedro Antônio gostaria de conhecê-la para tentar construir um laço afetivo.  O maior desejo dela, porém, é reencontrar a sua mãe, Neide Aparecida Pereira, que a cuidadora espera que ainda esteja viva. 

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