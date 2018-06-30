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Transtorno

Surfista cego impedido de embarcar em Vitória vai receber R$ 20 mil

Para viajar para a Austrália, o surfista precisou comprar novas passagens, já que havia perdido o voo

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 23:43
Atleta foi impedido de embarcar para a Austrália Crédito: TJES
Um surfista capixaba portador de deficiência visual passou por uma situação desagradável ao tentar embarcar em um avião no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, no ano passado. Durante o check-in, o atleta foi informado de que, apesar de ter comprado as passagens, não poderia viajar para a Austrália na aeronave, com o argumento de que não tinha em seu passaporte o visto para o país, mesmo após explicar que o documento australiano era emitido de maneira eletrônica desde 2013.
8666 - Adalberto Cordeiro - Surfista cego impedido de embarcar em Vitória vai receber R$ 20 mil - 2.29s - 30-06-18
Para viajar, o surfista precisou comprar novas passagens, já que havia perdido o voo. Inconformado com a atitude da companhia, ele entrou na Justiça e receberá uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Cível de Guarapari nesta semana, que confirmou sentença.
Para o juiz responsável por analisar o processo, a medida de impedir o embarque foi abusiva, já que os documentos apresentados mostravam que o passageiro tinha condições de embarcar. Além disso, o atleta também afirmou ter sofrido discriminação, abuso e descaso com sua condição de deficiente visual, sem ter recebido qualquer apoio, ajuda ou atenção por parte dos funcionários da empresa aérea.
Em sua defesa, a companhia alegou que o surfista não portava todos os documentos necessários para o embarque internacional, dentre eles o visto no passaporte e a passagem de retorno para o Brasil, o que seria uma determinação internacional imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para passageiros com destino a Alemanha, Espanha, França e Inglaterra.
A justificativa da companhia, contudo, não convenceu o relator do processo. Dessa forma, o magistrado deu ganho de causa para o esportista capixaba. Em sua decisão, o juiz escreveu que "não só pela péssima qualidade do serviço prestado ao consumidor, como também pelo descaso e despreparo da funcionária da demandada no trato e atendimento do autor enquanto deficiente visual, cujo desprezo e falta de senso humanitário o deixou atordoado, nervoso e humilhado diante das reiteradas negativas injustificadas de consumação do check-in, como relatado pela testemunha presencial ouvida em juízo.

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