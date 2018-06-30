Surfista cego impedido de embarcar em Vitória vai receber R$ 20 mil

Atleta foi impedido de embarcar para a Austrália Crédito: TJES

Um surfista capixaba portador de deficiência visual passou por uma situação desagradável ao tentar embarcar em um avião no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, no ano passado. Durante o check-in, o atleta foi informado de que, apesar de ter comprado as passagens, não poderia viajar para a Austrália na aeronave, com o argumento de que não tinha em seu passaporte o visto para o país, mesmo após explicar que o documento australiano era emitido de maneira eletrônica desde 2013.

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Para viajar, o surfista precisou comprar novas passagens, já que havia perdido o voo. Inconformado com a atitude da companhia, ele entrou na Justiça e receberá uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Cível de Guarapari nesta semana, que confirmou sentença.

Para o juiz responsável por analisar o processo, a medida de impedir o embarque foi abusiva, já que os documentos apresentados mostravam que o passageiro tinha condições de embarcar. Além disso, o atleta também afirmou ter sofrido discriminação, abuso e descaso com sua condição de deficiente visual, sem ter recebido qualquer apoio, ajuda ou atenção por parte dos funcionários da empresa aérea.

Em sua defesa, a companhia alegou que o surfista não portava todos os documentos necessários para o embarque internacional, dentre eles o visto no passaporte e a passagem de retorno para o Brasil, o que seria uma determinação internacional imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para passageiros com destino a Alemanha, Espanha, França e Inglaterra.