Um surfista capixaba portador de deficiência visual passou por uma situação desagradável ao tentar embarcar em um avião no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, no ano passado. Durante o check-in, o atleta foi informado de que, apesar de ter comprado as passagens, não poderia viajar para a Austrália na aeronave, com o argumento de que não tinha em seu passaporte o visto para o país, mesmo após explicar que o documento australiano era emitido de maneira eletrônica desde 2013.
8666 - Adalberto Cordeiro - Surfista cego impedido de embarcar em Vitória vai receber R$ 20 mil - 2.29s - 30-06-18
Para viajar, o surfista precisou comprar novas passagens, já que havia perdido o voo. Inconformado com a atitude da companhia, ele entrou na Justiça e receberá uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Cível de Guarapari nesta semana, que confirmou sentença.
Para o juiz responsável por analisar o processo, a medida de impedir o embarque foi abusiva, já que os documentos apresentados mostravam que o passageiro tinha condições de embarcar. Além disso, o atleta também afirmou ter sofrido discriminação, abuso e descaso com sua condição de deficiente visual, sem ter recebido qualquer apoio, ajuda ou atenção por parte dos funcionários da empresa aérea.
Em sua defesa, a companhia alegou que o surfista não portava todos os documentos necessários para o embarque internacional, dentre eles o visto no passaporte e a passagem de retorno para o Brasil, o que seria uma determinação internacional imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para passageiros com destino a Alemanha, Espanha, França e Inglaterra.
A justificativa da companhia, contudo, não convenceu o relator do processo. Dessa forma, o magistrado deu ganho de causa para o esportista capixaba. Em sua decisão, o juiz escreveu que "não só pela péssima qualidade do serviço prestado ao consumidor, como também pelo descaso e despreparo da funcionária da demandada no trato e atendimento do autor enquanto deficiente visual, cujo desprezo e falta de senso humanitário o deixou atordoado, nervoso e humilhado diante das reiteradas negativas injustificadas de consumação do check-in, como relatado pela testemunha presencial ouvida em juízo.