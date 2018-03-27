Supermercado no ES acusa cliente de roubo e é condenado

Após o ocorrido, o homem foi à delegacia para registrar queixa sobre o ocorrido Crédito: Pixabay

Um homem foi indenizado em R$ 15 mil após ser acusado de roubar um garrafa de uísque de um supermercado em Vila Velha, enquanto fazia compras no estabelecimento. O caso aconteceu em novembro de 2010.

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o homem foi ao supermercado de bicicleta e, durante o percurso, a corrente da bike teria soltado e ele parou para colocá-la no lugar. Quando chegou ao estabelecimento, ele foi direto ao lavatório limpar as mãos, pois tinha sujado de graxa. O segurança do local se aproximou e avisou, através de um rádio, que teria encontrado o acusado de ter roubado uma garrafa de bebida. O rapaz não levou em consideração o que ouviu seguiu para a seção de compras.

Quando estava na área de produtos de limpeza, o rapaz foi abordado pelo vigilante. Ele conta que sofreu agressões na frente de outras pessoas e foi levado para uma área restrita do estabelecimento. O homem mostrou os documentos para o gerente e provou que não era o ladrão. Ele recebeu um pedido de desculpas e em seguida foi liberado.