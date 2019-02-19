Superlua pode ser apreciada nesta terça no mirante da Fonte Grande

Lua cheia no Parque da Fonte Grande Crédito: Divulgação/Eduardo Cardoso

Climatempo. A superlua acontece quando o satélite natural da Terra está mais próxima do céu e também na fase cheia, possibilitando um espetáculo no céu noturno. O fenômeno da superlua poderá ser observado no céu a partir do momento em que o sol se por, às 18h15 desta segunda-feira (19), de acordo com oA superlua acontece quando o satélite natural da Terra está mais próxima do céu e também na fase cheia, possibilitando um espetáculo no céu noturno.

O gestor-técnico do Planetário de Vitória Sérgio Mascarello Bisch, explica que a lua atinge o chamado de "perigeu", contrário de "apogeu", que é ponto mais próximo da Terra, mas que a percepção dessa aproximação não é tão grande a olho nu. Na ocasião, a lua ficará mais de 10% maior e até 30% mais brilhante. A próxima superlua deverá acontecer no dia 19 de março. A última superlua foi registrada no dia 21 de janeiro. Na ocasião, internautas do Gazeta Online registraram o fenômeno. Reveja as fotos

HORÁRIO

A 'superlua' desta terça-feira, a segunda de 2019, estará cheia apenas seis horas depois de atingir a distância do perigeu de sua órbita, por volta das 19h, tornando-a maior e mais brilhante lua cheia do ano. Em janeiro ocorreu a "lua de sangue", por causa do tom avermelhado que a lua adquiriu, com um perigeu um pouco mais distante, a apenas 583 quilômetros mais longe, mas 14 horas depois da lua cheia. No entanto, o fenômeno incluiu simultaneamente um eclipse lunar total em todas as Américas do Norte e do Sul.

COMO PODE SER VISTA

De acordo com a Nasa, a lua ficará extremamente grande quando subir e se puser. Essa 'ilusão da Lua' acontece quando o satélite está perto do horizonte e há objetos dentro de nossa linha de visão, como árvores ou edifícios. Como esses objetos relativamente próximos estão na frente da lua, nosso cérebro é levado a pensar que a lua está muito mais próxima dos objetos que estão em nossa linha de visão, segundo a Nasa.

DICA DA NASA

Quando a lua se levantar, segure uma moeda no comprimento do braço para que a moeda cubra a lua. Repita isso ao longo da noite e você verá que o tamanho da Lua não muda.

MIRANTE PARA OBSERVAÇÃO

O pôr do sol e a superlua, dois espetáculos naturais, poderão ser apreciados, nesta terça-feira (19), em dois mirantes do Parque da Fonte Grande. Dependendo das condições climáticas, o local estará aberto até as 20h30 para a apreciação desses fenômenos a 300 metros de altitude.

No Mirante do Sumaré, o público poderá conferir a beleza do pôr do sol com vista para a baía de Vitória. Aí será a vez da lua cheia, em seu primeiro dia do ciclo, encantar os visitantes no Mirante da Cidade.

Não é necessário fazer inscrição ou contato prévio. Basta comparecer ao local. O acesso ao parque pode ser feito por carros particulares ou a pé. A Guarda Civil Municipal e os vigilantes do parque irão garantir a segurança do público.

ATRAÇÃO

A banda Lua de Jorge, formada por moradores das comunidades do entorno do parque, vai se apresentar durante o evento.