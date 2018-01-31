Superlua azul não poderá ser vista do ES, diz Climatempo

Superlua é a terceira do ano Crédito: Fabio Sales

Os capixabas, infelizmente, não poderão admirar o fenômeno da superlua nesta quarta-feira (31). Segundo o Instituto Climatempo, o tempo chuvoso vai impedir a visualização do céu em todo o território do Espírito Santo.

Nesta quarta, a Lua estará a 359 mil km da Terra. É bem mais próximo do que a distância média, de 384 mil km. Por isso, ao olhar o satélite, temos a sensação de que ela está maior. Por estar mais próxima da terra, a Lua também fica mais brilhante. No entanto, apenas em locais sem nuvens será possessível observá-la.

Já o eclipse, que fará a lua parecer vermelha, não será visível de nenhum ponto do Brasil. Apenas moradores do oeste da América do Norte, além de pontos da Ásia, Austrália, Nova Zelândia e leste da Rússia terão esse privilégio.