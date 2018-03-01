Superbaias em Vitória: obras começam nesta quinta-feira

Ponto de ônibus no shopping vai passar por mudanças Crédito: Kaique Dias

Localizado em uma das regiões com maior movimentação de passageiros de Vitória, o ponto de ônibus da Assembleia Legislativa vai ganhar duas baias de coletivos. A ideia é separar as paradas do Transcol com as do sistema municipal. Hoje, sem a divisão, o embarque é confuso e causa risco para pedestres que querem atravessar a Avenida Américo Buaiz.

As intervenções para implementar as baias vão acontecer apenas no ponto ao lado da Assembleia na Avenida Américo Buaiz, já que do outro lado, onde fica um shopping, já existe esse recuo. Hoje existem quatro faixas no sentido Centro, sendo uma exclusiva para ônibus. Nesta última serão criados os recuos.

Mesmo com a obra, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) informa que não será necessário interdição no trânsito nem mudança na posição do ponto de espera atual dos coletivos. O trabalho será feito aos poucos, fechando pequenos trechos, que não devem influenciar na movimentação local até a finalização do serviço.

A primeira baia na frente da Assembleia será a do sistema Transcol, com 100 metros e capacidade para até oito veículos ao mesmo tempo. Já a outra será a do sistema municipal de Vitória, com 53 metros e capacidade para quatro ônibus.

Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, para facilitar a criação das baias, será feito um alongamento da calçada da Assembleia até onde hoje existe uma ilha para pedestres que atravessam a Avenida Américo Buaiz. A ideia é dar mais segurança para eles.

Hoje a pessoa está na calçada, atravessa entre os ônibus e chega uma "ilha" (no canteiro central). A "ilha" será integrada e calçada, dando segurança para o pedestre chegar à faixa de travessia com segurança e diminuindo o tempo, explicou.

DESORGANIZAÇÃO

Hoje quem precisa pegar ônibus, principalmente nos horários de pico, sabe como é a situação. É ônibus que não para, falta de espaço... Veja relatos:

A aposentada Maria da Glória Bernabé, de 74 anos, sempre que precisa ir no shopping demora a pegar ônibus nos horários de pico. Você dá o sinal e o ônibus não para aí tem que ficar no ponto. Uma linha atrapalha a outra. O Transcol para e quem vai pegar esse não pega Vitória, lamentou.

Um problema que atrapalha muito, segundo o professor Carlos Tolosa, de 61 anos, é falta de espaço para os coletivos pararem. Em algumas situações eles param antes do semáforo, os passageiros descem e o coletivo passa por trás. É bem difícil. Às vezes param por trás um do outro e não param e a gente fica só olhando. Acontece muito isso, declara.

As obras para as construções das baias começam já nesta quinta-feira (1º). O gasto é de aproximadamente R$ 300 mil, sendo que R$ 200 mil serão custeados pelo Shopping Vitória, como medida de compensação urbanística à prefeitura da Capital.



