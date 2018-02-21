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Violência

Subcomandante de UPP é morto ao reagir a tentativa de assalto no Rio

Tenente era da Delegacia de Homicídios e havia recuperado a arma do sargento do Exército morto horas antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 13:34

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 13:34

O subcomandante da Unidade Pacificadora (UPP) Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, foi morto na madrugada desta quarta-feira (21) ao reagir a uma tentativa de assalto. O 2º tenente Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, estava em uma lanchonete, na Estrada do Gabinal, na Freguesia, em Jacarepaguá, quando foi abordado e baleado por criminosos.
Fuzileiros navais vigiam uma das entradas da Favela da Maré, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, em foto de arquivo Crédito: FÁBIO MOTTA/AE - 08/10/2014
De acordo Polícia Militar, apenas em 2018 já foram mortos 18 policiais. A PM informou que antes do assassinato, o subcomandante estava na Delegacia de Homicídios, onde havia recuperado a arma do sargento do Exército, Bruno Albuquerque Cazuca, morto na manhã de terça-feira (20) em um arrastão de bandidos em Campo Grande.
Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do subcomandante Lopes e informou que ele estava na corporação havia três anos.
Mais morte
Um dia antes, militar do Exército morreu após uma tentativa de assalto na antiga Estrada Rio-São Paulo, no acesso para a Avenida Brasil, altura de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu por volta das 5h, próximo ao quartel da Marinha e antes do Viaduto Oscar Brito. Outros três motoristas que estavam na estrada também foram assaltados.
De acordo com o 40º Batalhão da Polícia Militar (Campo Grande), Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, dirigia seu carro na via no momento em que criminosos faziam um arrastão. O sargento reagiu ao assalto e foi baleado. A perícia ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

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