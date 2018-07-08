Sonho ameaçado: mais capixabas emigram para os EUA

Patrulha de fronteira nos Estados Unidos Crédito: Gerald L Nino

A busca pelo sonho americano se estendeu pelo Brasil nos últimos anos, alcançando muitos capixabas. O Espírito Santo entrou na lista de Estados com mais emigrantes para os EUA. Ao mesmo tempo, esse anseio por uma nova vida fora das terras brasileiras está sendo ameaçado pela nova política de tolerância zero na imigração do presidente americano Donald Trump. Está mais difícil para quem quer emigrar e aqueles que já estão por lá convivem com medo da prisão e da deportação.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) não possui informações sobre a quantidade pessoas que saíram do Brasil e vivem nos EUA sem permissão legal. Mas o advogado Danilo Brack  brasileiro radicado em terras norte-americanas que atua em processos de deportação de imigrantes por lá há 28 anos  diz que a emigração do Espírito Santo se intensificou nos últimos anos. Seus clientes antes eram na maioria goianos e mineiros, mas agora também predominam capixabas. Só em 2017, mais de 100 pessoas do Estado consultaram seus serviços.

Ele explica que o movimento começou em 2015 motivado principalmente pela crise financeira, e se acentuou com o clima de insegurança após a greve da Polícia Militar, em fevereiro do ano passado. É gente que foi vítima de crimes cometidos durante aquela época, disse.

Agora, no entanto, essa busca por segurança e também por melhores condições de vida financeiramente estão ameaçadas porque, na outra ponta, está a política anti-imigratória de Trump.

Em abril deste ano, os EUA passaram a processar criminalmente todos os adultos imigrantes que fizeram a travessia ilegalmente. Isso resultou em 8 mil pessoas processadas e encaminhadas para prisões federais em um mês, e também em família separadas, já que as crianças não podiam ir para as detenções e estavam sendo levadas para abrigos do governo. Milhares de pessoas foram presas em operações de trânsito e até nos locais onde trabalhavam, o que provocou protestos contra o governo nos EUA. Entre os detidos, 500 brasileiros.

Preso

Conversamos com alguns imigrantes capixabas. Como preferem não se identificar, os nomes foram trocados.

Um dos presos nessas operações de tolerância zero foi o técnico em Comunicação Renato, de 27 anos. Natural de Vila Velha, ele se mudou com a esposa para a cidade de New Hampton, no Estado americano de Iowa, no final de 2015. Eles usaram o visto de turista.

Fiquei preso por 20 dias, justamente porque estava dirigindo e a polícia me parou. E como não tenho a carteira daqui eles me mandaram ir para corte se apresentar diante do juiz. Quando fui na corte para pagar a multa, o juiz chamou a imigração e ali mesmo fui preso, relatou. Ele aguarda o julgamento de deportação em liberdade.

Já Cláudia, 34, que é de Domingos Martins e está ilegal nos EUA há 14 anos, relata que as políticas anti-migratórias causam preocupação e medo. Ela vive na cidade de Cliffside Park, no Estado de Nova Jersey. Há imigrantes aqui que antes dirigiam mesmo sem carteira de motorista, já que, por serem ilegais, não poderiam tirá-la. Hoje, eles até mesmo pagam alguém para dirigir para não correr esse risco.

Entrada

O advogado Danilo Brack atende entre 30 a 40 processos de deportação de capixabas atualmente. Ele explica que a entrada com o visto provisório de turista, como foi feito por Renato e a esposa, tem sido menos usada. A maioria dos imigrantes brasileiros ilegais, agora, entra pelo México e pelo Mar do Caribe.

Está muito difícil brasileiros conseguirem visto de turismo porque os EUA requerem muitos comprovantes de que essa pessoa vai retornar para o país de origem. Por isso, estão optando mais por esse caminho perigoso, revela.

A travessia pelo México e pelo Mar do Caribe é de alta periculosidade e feita pelos chamados coiotes. O serviço não é barato, pode custar até R$ 12 mil. Em agosto do ano passado, um morador do município Alto Rio Novo, Noroeste do Espírito Santo, morreu ao tentar fazer a travessia no deserto mexicano.

Crédito: Wikimedia Commons

Vamos voltar ao Brasil assim que surgir trabalho

Engenheira que saiu de Vitória para os EUA diz que esperanças não se concretizaram

As passagens aéreas indicavam a viagem dos sonhos em família para Disney, em Orlando, no Estado da Flórida. Entretanto, não era a passeio que um casal de engenheiros desempregados e seus dois filhos iam para os Estados Unidos. Eles se mudaram de Vitória em busca de novas oportunidades na terra do Tio Sam. Um ano depois, no entanto, sem esperanças concretizadas a vontade é de retornar. Vamos voltar ao Brasil assim que surgir a primeira oportunidade de trabalho, garante a engenheira Joana, 39 anos.

Ela  cujo nome foi trocado, pois prefere não se identificar  e o marido, de 45 anos, largaram a profissão, assim como muitos outros brasileiros com ensino superior, para trabalhar como motorista de Uber em Boston, no Estado de Massachusetts.

Meu marido ficou desempregado por cinco meses e a gente vendo a situação difícil do país, da construção civil que parou em Vitória... Resolvemos mudar. Ele mandou currículo para o Brasil inteiro e não conseguiu nada, relatou Joana sobre as dificuldades encontradas pelo marido, mesmo com 20 anos de experiência em sua área de atuação.

É comum no imaginário de muitos brasileiros a prosperidade e ascensão financeira em solo americano. Entretanto, para o casal de capixabas a realidade é outra. Para conseguir pagar as contas como alimentação, transporte e moradia, trabalham 12 horas por dia de segunda a sábado.

Qualidade de vida

Essa coisa de você vir para os EUA pensando que vai juntar dinheiro, comprar imóveis no Brasil, que existia anos atrás, não existe mais. Para trabalhar aqui é muito difícil, desabafa Joana. A qualidade de vida que você tem aqui é a segurança, mas você não tem tempo para tomar conta dos seus filhos, ter vida social, nem dinheiro. Porque todo o dinheiro que você faz com trabalho gasta com aluguel e comida.

Morando em um condomínio com mais de 120 famílias brasileiras, Joana, o marido e os filhos tem visto de perto o resultado da tolerância zero com a imigração ilegal. Ela já viu até vizinho ser deportado.

Hoje, sua percepção é que cada vez mais imigrantes chegam ao país, mesmo com as políticas anti-imigratórias implementadas pelo governo americano. Pessoas que, ao se instalarem, não encontram uma vida fácil. As pessoas que estão chegando aqui conseguem trabalhar para brasileiros. Mas eles exploram quem vem, pagam salários muito baixos. O aluguel também é muito caro.

Longe de ter encontrado o sonho americano, a família capixaba ainda não encontrou o sonho americano e já pensa em retornar para o Brasil quando surgir trabalho. Apesar disso, ainda sem saber o que vai acontecer, eles solicitaram a prorrogação do visto de turismo por mais seis meses.

Essa coisa de sonho americano eu não consegui encontrar. Temos uma grande vontade de voltar, mas não sabemos o que vamos fazer ,diz Joana.

Mudança

Denúncia criminal

Em abril deste ano, o presidente norte-americano Donald Trump adotou a tolerância zero para imigrantes ilegais, passando a processar criminalmente todas essas pessoas e prendendo quem era flagrado nas fronteiras tentando passar. Isso resultou em um caos nas cortes federais americanas e lotou centros de detenção de imigrantes. Só em abril, foram 8 mil processados e detidos. Em junho, Trump defendeu que os imigrantes fossem expulsos sumariamente.

Crianças separadas

A denúncia criminal, no entanto, foi muito criticada por diversos países. Pais estavam sendo separados dos filhos, que não podiam ir para as detenções e foram levados para abrigos do governo. Com a pressão, Trump recuou e suspendeu a denúncia criminal imediata.

Controle

Com a tolerância zero, aumentou o controle do governo e a vigilância também fora das fronteiras, e muitos imigrantes ilegais passaram a evitar exposição pública. Há relatos de prisões até em operações policiais de trânsito.

Análise

A imigração para os EUA tem múltiplas motivações, incluindo a expectativa por uma vida mais próspera. Esse desejo é potencializado pela ideia  difundida pelos próprios norte-americanos  de que os EUA são um país excepcional, que premia o esforço individual e permite a ascensão do homem comum disposto a trabalhar duro. Ao ter sido fundado sob um discurso que apresenta a nação como um produto da diversidade, o país aparece, aos olhos de estrangeiros, como uma promessa de novas oportunidades diante da instabilidade política, econômica e social dos países de origem. Essa narrativa é forte o bastante para, muitas vezes, mascarar os graves problemas que acometem o país e o conjunto de políticas restritivas à imigração que ele tem adotado ao longo de sua história.

Fernanda Magnotta é coordenadora do curso de relações internacionais da FAAP

MAIORIA DOS JOVENS QUEREM DEIXAR O BRASIL

Cerca de 70 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais deixariam o Brasil se pudessem segunda pesquisa Datafolha feita no mês de maio em todo Brasil. Entre os países preferido dos jovens estão os Estados Unidos e Portugal. O número de vistos de imigrantes para os EUA em 2017 foi 3.366, o dobro de 2008, ano de início da crise global.

Na pesquisa, população adulta intencionada na mudança é de 43%, e entre os jovens, na faixa dos 16 aos 24 anos, 63% querem partir. Os objetivos de muitos jovens brasileiros, variam entre estudos e melhores condições de emprego, mesmo que se trabalhe muitas horas em seis dias por semana. Os intencionados em buscar uma nova rotina de vida em outros países vislumbra melhores fontes de renda.

Apesar da problemática com a política dura anti-imigração, os EUA são um destino visado. Entre os que buscaram uma nova vida por lá está o bacharel em direito, Adam Czartoryski, de 28, que se mudou para cidade de Miami no Estado americano da Flórida, há pouco mais de um mês para estudar. Ele conta que está de forma legal no país, mas revela as dificuldade que teve para conseguir o visto.

Fiquei muito receoso ao ir no Consulado, sabia que nunca tinha ficado um dia sequer ilegal aqui, mas na minha opinião hoje em dia os critérios que eles usam para negar um visto não são muito claros, disse Adam.

Com o visto de estudante, Adam não quer arriscar em decumprir a regra do governo americano que o proíbe de trabalhar, mas ter interesse pelos melhores salários, mesmo que se trabalhe muitas horas por dia. Os salários são absurdamente melhores, vejo que em algumas oportunidades de trabalho a diferença gritante, como exemplo dirigir um carro para alguém e ganhar mais de 200 dólares num dia, afirmou.

Outros que optaram pela mudança foram os capixabas Carolina, bancária, 30 anos, e Marcos, advogado, de 26 anos (os nomes foram trocados a pedido dos entrevistados, que preferem não serem identificados) se mudou para o Canadá com visto de estudante e no início de 2018, e depois foram trabalhar nos Estados Unidos. Queriam trabalhar para recuperar o dinheiro investido nos estudos. No país, Carolina trabalha como faxineira e Marcos como pintor, na cidade de Nantucket, Massachusetts.