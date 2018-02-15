Sol e calor continuam presentes em todo Estado neste final de semana

Vai dar praia no final de semana Crédito: Bernardo Coutinho

Mais um final de semana promete ser de sol e calor em todo o Espírito Santo. Apesar das pancadas rápidas de chuva em algumas regiões já nesta quinta-feira (15), não deve chover forte e a temperatura deve se manter alta até segunda-feira (19), de acordo com o Climatempo.

Já nesta sexta-feira (16), há probabilidade de chuvas rápidas pelo interior do Estado, principalmente próximo à divisa com Minas Gerais. Em todo litoral, nuvens vindas do mar também podem podem ocasionar pancadas de chuva rápidas. Mas o sol e o calor se mantêm forte durante todo o dia. A máxima esperada é de 31°C e a mínima pode chegar a 21°C.