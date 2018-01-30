Sociedade de Infectologia emite comunicado a pacientes operados

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A Sociedade de Infectologia do Espírito Santo (Sies) emitiu uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira (29) na qual reforça que pacientes operados há mais de 90 dias e estão se sentindo bem não precisam procurar um médico. Segundo a entidade, só é necessário procurar um serviço de saúde aqueles que realizaram o procedimento em data mais recente e que estejam apresentando sinais que sugiram infecção.

O posicionamento foi emitido em resposta a uma informação veiculada em reportagem do Fantástico deste domingo (28), onde foi informado que o risco da infecção pode ocorrer até 10 anos após o procedimento.

Segundo a Sies, a definição de infecção de local cirúrgico adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em conformidade com organismos internacionais, restringe-se a até 90 dias. "Deste modo, sugerimos que os pacientes que realizaram algum procedimento cirúrgico em qualquer instituição em períodos superiores a este mencionado e que estejam bem, permaneçam tranquilos", informou.

A entidade esclareceu ainda que os sintomas de infecção cirúrgica são dor, aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia, calor ou drenagem de secreção purulenta. Quem apresentar qualquer desses sinais deve retornar em consulta médica ou entrar em contato com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da instituição onde realizou o procedimento cirúrgico.