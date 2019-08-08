Vacina é única forma de prevenir o sarampo Crédito: Marcelo Prest/ Arquivo A Gazeta

Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo que estão sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde: eles foram registrados nos municípios de Cariacica Vila Velha e Viana. O número foi atualizado nesta quinta-feira (08), sendo que um caso em Viana é o mais recente da lista. Os casos estão entre 66 notificações de suspeita da doença feitas este ano no Espírito Santo . Os outros 63 já foram descartados.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Estado está em alerta devido a situação registrada em São Paulo, que já registrou mais de 900 casos confirmados da doença este ano

Your browser does not support the audio element. Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo no ES

"O Estado ainda não teve nenhum caso da doença mas é uma situação que preocupa. A gente pode receber uma pessoa infectada no estado, podemos ter a situação de uma pessoa que vá viajar para SP e que não esteja devidamente vacinada. Então, a nossa rede de atenção à saúde está em alerta para caso a gente tenha caso de uma pessoa infectada pelo vírus, que a gente identifique esse caso e faça ações de vigilância e as medidas de controle que é através da vacinação", explicou.

Sobre Viana, a prefeitura informa que três suspeitos de sarampo foram identificados no município, no entanto não houve a confirmação em nenhum dos casos. Em dois deles, inclusive, já foi descartada a suspeita da doença e outro ainda segue na fase de investigação.

CASOS SUSPEITOS TÊM BLOQUEIO

Em todos os casos suspeitos da doença, é feita uma ação chamada de "bloqueio vacinal", em que todos que possuem contato com a pessoa que apresente os sintomas são vacinadas para evitar o contágio secundário.

"O bloqueio é feito nos contatos diretos e indiretos dessa pessoa, no domicílio, em locais frequentados no período de transmissibilidade da doença, e é feito de acordo com o histórico de vacinação dessas pessoas. Não toma vacina novamente quem já está vacinado. A gente vai vacinar pessoas que não foram vacinadas ou que estejam com o esquema incompleto", disse.

Manchas avermelhadas, em erupções cutâneas, estão entre os principais sintomas do sarampo Crédito: Romolo Tavani/Shutterstock

SINTOMAS: ATENÇÃO

Para que a pessoa seja denominada como caso suspeito da doença, é necessário o surgimento de vários sintomas: febre, manchas avermelhadas no corpo associada à tosse, coriza ou conjuntivite são suficientes para que o paciente procure uma unidade de saúde o quanto antes.

"É importante que procure logo e fique em isolamento. Porque quatro dias antes e depois de apresentar as manchas no corpo, ela pode transmitir a doença para outras pessoas. É importante ficar alerta a esses sintomas e caso venha a apresentar, procurar um serviço de saúde para orientações".

VACINA É ÚNICA PREVENÇÃO

A

da doença se dá apenas pela vacina. Por isso, a coordenadora destaca a importância e os períodos em que cada pessoa deve se imunizar.

"É importante que pessoas de 1 a 49 anos fiquem atentas a caderneta de vacinação e busquem uma unidade de saúde para atualizar o esquema. Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. E pessoas de 30 a 49 anos, uma dose é suficiente", destacou.