Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo que estão sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde: eles foram registrados nos municípios de Cariacica, Vila Velha e Viana. O número foi atualizado nesta quinta-feira (08), sendo que um caso em Viana é o mais recente da lista. Os casos estão entre 66 notificações de suspeita da doença feitas este ano no Espírito Santo. Os outros 63 já foram descartados.
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Estado está em alerta devido a situação registrada em São Paulo, que já registrou mais de 900 casos confirmados da doença este ano.
Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo no ES
"O Estado ainda não teve nenhum caso da doença mas é uma situação que preocupa. A gente pode receber uma pessoa infectada no estado, podemos ter a situação de uma pessoa que vá viajar para SP e que não esteja devidamente vacinada. Então, a nossa rede de atenção à saúde está em alerta para caso a gente tenha caso de uma pessoa infectada pelo vírus, que a gente identifique esse caso e faça ações de vigilância e as medidas de controle que é através da vacinação", explicou.
Sobre Viana, a prefeitura informa que três suspeitos de sarampo foram identificados no município, no entanto não houve a confirmação em nenhum dos casos. Em dois deles, inclusive, já foi descartada a suspeita da doença e outro ainda segue na fase de investigação.
CASOS SUSPEITOS TÊM BLOQUEIO
Em todos os casos suspeitos da doença, é feita uma ação chamada de "bloqueio vacinal", em que todos que possuem contato com a pessoa que apresente os sintomas são vacinadas para evitar o contágio secundário.
"O bloqueio é feito nos contatos diretos e indiretos dessa pessoa, no domicílio, em locais frequentados no período de transmissibilidade da doença, e é feito de acordo com o histórico de vacinação dessas pessoas. Não toma vacina novamente quem já está vacinado. A gente vai vacinar pessoas que não foram vacinadas ou que estejam com o esquema incompleto", disse.
SINTOMAS: ATENÇÃO
Para que a pessoa seja denominada como caso suspeito da doença, é necessário o surgimento de vários sintomas: febre, manchas avermelhadas no corpo associada à tosse, coriza ou conjuntivite são suficientes para que o paciente procure uma unidade de saúde o quanto antes.
"É importante que procure logo e fique em isolamento. Porque quatro dias antes e depois de apresentar as manchas no corpo, ela pode transmitir a doença para outras pessoas. É importante ficar alerta a esses sintomas e caso venha a apresentar, procurar um serviço de saúde para orientações".
VACINA É ÚNICA PREVENÇÃO
A
da doença se dá apenas pela vacina. Por isso, a coordenadora destaca a importância e os períodos em que cada pessoa deve se imunizar.
"É importante que pessoas de 1 a 49 anos fiquem atentas a caderneta de vacinação e busquem uma unidade de saúde para atualizar o esquema. Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. E pessoas de 30 a 49 anos, uma dose é suficiente", destacou.
Desde a segunda-feira (5), uma nova orientação do Ministério da Saúde já está sendo seguida no Estado, segundo a Sesa, para conter a doença. Agora, crianças de 6 a 12 meses também podem receber a vacinação se forem viajar para áreas que apresentam surto ativo do sarampo - principalmente cidades turísticas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. A vacinação é contra-indicada para crianças com menos de 6 meses de idade. Nesse caso, os adultos em contato precisam ser vacinados, para que o vírus não consiga circular até o bebê.