Sobe para 15 o número de mortes por supergripe no Espírito Santo

Doses de vacina antigripe, que protege contra três vírus, incluindo o H1N1 Crédito: Fernando Madeira

Estado. O boletim atualizado com os números de casos no Espírito Santo foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (28). Subiu para quinze o número de mortos em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no. O boletim atualizado com os números de casos nofoi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (28).

H1N1). Dos 112 casos da supergripe identificados no Estado, quinze pacientes vieram a óbito, sendo duas mortes por Influenza B, três por Influenza A (H3N2) dez por Influenza A ().

Na última quinta-feira (21), a Sesa tinha registrado 12 mortes pela supergripe, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e oito por Influenza A (H1N1).

SEIS CIDADES DO ES AINDA NÃO ATINGIRAM META DE VACINAÇÃO

Seis municípios do Espírito Santo ainda não conseguiram atingir a meta de vacinação contra a gripe, que é de 90%, conforme orienta o Ministério da Saúde. São eles: Apiacá, Barra de São Francisco, Cariacica, Ibitirama, Nova Venécia e Vila Velha.

A campanha teve fim no dia 22 de junho, mas, de acordo com cada um desses municípios, as doses continuam sendo aplicadas em grupos prioritários. Somente Vila Velha e Barra de São Francisco a vacina terá destinação apenas para crianças que necessitam da segunda dose.

Integram o grupo prioritário pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade  o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas  além dos funcionários do sistema prisional.

NOVOS GRUPOS

Apiacá, Cariacica e Nova Venécia abriram na segunda-feira (25) a vacinação para outros dois públicos: crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. A vacinação irá continuar até que todas as doses se esgotem em cada município.

Segundo a enfermeira responsável pela imunização de Ibitirama, Carini Ogioni, foram atingidos 88,23% pessoas dos grupos prioritários. Serão priorizados idosos e profissionais de saúde. Na cidade será feita busca ativa deste público, relatou.

OS MUNICÍPIOS

Apiacá

O município de Apiacá teve uma cobertura vacinal de 82%. A cidade continua vacinando o grupo prioritário e abriu a vacinação para crianças de de 5 a 9 anos e pessoas de 50 a 59. Ainda não há data para encerrar a imunização.

Barra de São Francisco

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal foi de 86,39%. A secretaria ainda não pode informar se irá abrir a vacinação para o grupo não prioritário, uma vez que é preciso manter vacina em estoque para as crianças que necessitam da segunda dose.

Cariacica

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, foram imunizadas 74.634 (84%) pessoas do grupo prioritário. A imunização contra a gripe continuará para os grupos prioritários e será ampliada para mais dois grupos definidos pelo Ministério da Saúde: crianças na faixa etária de 05 a 09 anos e adultos na faixa etária de 50 a 59 anos, enquanto houver vacina no estoque.

Ibitirama

No município de Ibitirama foram vacinados 88,23% do grupo prioritário. Restam 30 doses. Serão priorizados idosos e profissionais de saúde. Na cidade será feita busca ativa deste público.

Vila Velha

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica do município, aponta que foram aplicadas 92.613 doses, o que corresponde a 80,39% da cobertura total de todos os grupos prioritários. Os grupos que ficaram abaixo da meta foram de crianças e gestantes. Somente há doses para serem aplicadas nas crianças que necessitam tomar a segunda dose. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde, que funcionam de 8h às 16h, exceto em Jardim Colorado, Paul e Prainha.

Nova Venécia

O município teve uma cobertura de 88,88% do público-alvo. Ainda há 620 doses em estoque. A vacinação foi ampliada para as crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde enquanto durarem as doses remanescentes.