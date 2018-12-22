Sobe para 11 o número de vítimas de abusos de João de Deus no ES

João de Deus fez onze vítimas no Espírito Santo Crédito: Claudio Reis/Eleven

Espírito Santo tem onze casos de abusos sexuais cometidos pelo médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. As informações são do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que está recebendo denúncias de todo o país e também de mulheres de fora do Brasil. tem onze casos de abusos sexuais cometidos pelo médium João Teixeira de Faria, conhecido como. As informações são do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que está recebendo denúncias de todo o país e também de mulheres de fora do Brasil.

Nos últimos dias, surgiram centenas de depoimentos de mulheres que acusam o médium de abusos sexuais enquanto ele estava sozinho com elas. Os casos teriam acontecido dentro da Casa de Dom Inácio de Loyola, centro espiritual em Abadiânia, Goiás. As denúncias foram reveladas no programa Conversa com Bial da TV Globo, e também pelo jornal "O Globo".

BRASIL E EXTERIOR

Entre as vítimas identificadas, cujas mensagens foram encaminhadas exclusivamente para o canal de comunicação do MP goiano, estão as originadas de Brasília (39), de Goiás (21), do Rio Grande do Sul (20), Espírito Santos (11), Minas Gerais (15), Rio de Janeiro (7), Paraná (6), Santa Catarina (4), Mato Grosso (3), Mato Grosso do Sul (1), Maranhão (1), Pernambuco (1), Piauí (1) e Tocantins (1). As mensagens encaminhadas ao MP também vieram do exterior, como listaram os promotores, sendo elas dos Estados Unidos (4), da Austrália (3), da Alemanha (1), da Bélgica (1), da Bolívia (1) e da Itália (1).

Destas 255 pessoas identificadas, 23 tinham entre 9 e 14 anos, na ocasião dos fatos; 28 entre 15 a 18 anos, e 70, e 28 com idade de 19 a 67 anos. Conforme adiantaram os promotores, os próximos passos incluem, além da continuação das oitivas das vítimas, o depoimento do próprio investigado e a apresentação de denúncia criminal de, pelo menos, três casos, cujos crimes são o de estupro, violência sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

RELATOS

Sobre os relatos das vítimas, os promotores destacaram que o médium se valia da fé dos frequentadores, do respeito que elas tinham por ele e da fragilidade das pessoas que, muitas, vezes estavam com graves doenças.

Neste sentido, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional, Patrícia Otoni, integrante da força-tarefa, destacou a preocupação que o MP tem tido para com as depoentes. Antes mesmo dos depoimentos, as vítimas são atendidas por uma psicóloga da instituição, sendo a oitiva, que é feita por promotoras, acompanhada por essa profissional. Após essa etapa, as vítimas também são direcionadas à rede de atendimento psicossocial de seus municípios, informou a coordenadora.

CONTATO

[email protected] . A maioria das possíveis vítimas fizeram contato (156 do total de 206, até o momento) por meio do canal criado exclusivamente para essa finalidade, o e-mail

Elas podem procurar o MP-GO pelo e-mail, pelos telefones 62 3243-8051 e 8052 ou presencialmente. No Espírito Santo, possíveis vítimas devem denunciar por meio do telefone 127, e-mail [email protected] ou presencialmente no Núcleo de Enfrentamento às Violências Domésticas de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid).

CASA

Apesar de não vir ao Espírito Santo há pelo menos cinco anos, o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, mantém uma casa no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. É nesse local que milhares de pessoas já foram atendidas por ele, que costumava vir duas a três vezes por ano ao Estado.