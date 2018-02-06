Sobe número de mortos por febre amarela no estado do Rio

Vacinação contra febre amarela Crédito: Freepik

Subiu para 21 o número de mortes por febre amarela em todo o estado do Rio. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria estadual de Saúde, já são 47 casos da doença registrados em 15 municípios, entre eles Angra dos Reis e Paty do Alferes, que pela primeira vez entraram na relação da secretaria.

As novas mortes foram registradas em Angra, Cantagalo, Teresópolis e Friburgo. O caso de Angra foi confirmado no fim de semana. De acordo com a prefeitura municipal, a vítia foi identificada como Wosley Ferreira da Silva, de 38 anos, morador da Praia do Provetá, na Ilha Grande, e estava internado no Hospital Geral da Japuíba. Ainda segundo o órgão, a vítima esteve recentemente na Praia da Longa, também na Ilha Grande, onde foi confirmada a morte de um macaco por febre amarela. A suspeita é a de que Wosley tenha contraído a doença lá.

Ainda de acordo com o boletim, cinco cidades tiveram casos de macacos mortos com o vírus da doença: Niterói, Angra, Barra Mansa, Valença e Miguel Pereira.

NÚMEROS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que, em quatro anos, o país passou de apenas um registro de febre amarela silvestre em 2014, no Pará, para 755 casos em 2017, espalhados por nove estados. O número do ano passado pode ser ainda maior, já que órgãos de saúde ainda investigam vários casos suspeitos no país. O levantamento mostra que os macacos também são vítimas do avanço do vírus. Os registros de epizootias (mortes de primatas) saltaram de sete casos em 2014 para 1.574 no ano passado em 11 estados.