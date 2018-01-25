Sisu: Medicina é o curso mais procurado no segundo dia de inscrições

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

Medicina continua sendo o curso mais concorrido no segundo dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os oferecidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A nota de corte foi de 792,23. Dos 92 cursos oferecidos, o que possui a menor nota de corte foi o de Física, no campus de Alegre, com 571,84.

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), até as 18 horas desta quinta-feira (25) foram realizadas 1.812.401 inscrições. Somente no Espírito Santo foram 74.202 registros para a Ufes.

Para calcular essa nota , que é divulgada diariamente, por modalidade de concorrência (cotas ou ampla concorrência), o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior. Como esclarece o próprio sistema, a nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.

As inscrições começaram na terça-feira (23 de janeiro) e vão até sexta-feira (26 de janeiro). Os candidatos podem selecionar duas opções de curso nas instituições públicas de ensino superior ligadas ao Sisu em todo o país.