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Veja notas de corte

Sisu: Medicina é o curso mais procurado

O curso se manteve na liderança por três dias consecutivos. A nota de corte foi de 792,42.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:15

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:15

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
No último dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o curso de medicina continua sendo o mais concorrido dentre os oferecidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O curso se manteve na liderança por três dias consecutivos. A nota de corte é de 792,42. Dos 92 cursos oferecidos, a menor nota de corte ficou com Física, no campus de Alegre, com 592,95.
Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), até o meio dia desta sexta-feira (26) foram inscritos 1.954.849 candidatos. Somente no Espírito Santo foram 79.977 registros para a Ufes. Os três cursos mais procurados foram medicina, com 225.952 inscrições, direito com 208.520 e administração, com 201.805 candidatos inscritos.
Para calcular essa nota, por modalidade de concorrência (cotas ou ampla concorrência), o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior. Como esclarece o próprio sistema, a nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
As inscrições começaram na terça-feira (23 de janeiro) e vão até sexta-feira (26 de janeiro). Os candidatos podem selecionar duas opções de curso nas instituições públicas de ensino superior ligadas ao Sisu em todo o país. O resultado final será divulgado na segunda-feira (29).
A relação de nota de corte abaixo é referente à ampla concorrência:

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