Sindirodoviários ainda está aberto ao diálogo sobre greve, diz presidente

A gente está disposto a conversar. O único interesse da greve é buscar um meio de negociação em prol do trabalhador. É a única arma que a gente tem de trabalho e está na lei. O sindicato dos rodoviários está aberto à conversa. O problema é que a categoria rejeitou a proposta empresarial patronal.

Questionado sobre uma possível negociação antes da assembleia de domingo que possa reverter o anúncio da greve, Sales afirmou que depende da apreciação do trabalhador. "A situação não é a greve, é resolver o problema do rodoviário. A assembleia de domingo é justamente, na teoria, é para organizar a questão da paralisação. A assembleia será às 10h, na Praça Oito".

A GVBus e o Setpes entraram na Justiça nesta quinta-feira (29) para a manutenção de 100% da frota programada de ônibus na próxima segunda-feira (03). A ação, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pede, também, caso não seja mantida a totalidade dos ônibus, que seja determinado o percentual de 90% da frota programada para os horários de pico, entre 6h e 9h da manhã, bem como das 17h às 20h e nos demais horários com o mínimo de 70% da frota programada. A expectativa é que a decisão da Justiça seja proferida no início da tarde desta sexta-feira (30). O relator do processo é o desembargador José Luís Serafini.