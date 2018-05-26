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Greve dos caminhoneiros

Sindipostos obtém liminar para permitir abastecimento de postos no ES

Decisão obriga que caminhões que transportam combustível sejam liberados nos pontos de bloqueio formados por manifestantes

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 22:23
Falta de combustível atinge postos de várias cidades no ES Crédito: Arquivo
O Sindipostos do Espírito Santo conseguiu, na noite desta sexta-feira (25), uma liminar na Justiça para evitar que caminhões que transportam combustível sejam impedidos de passar por barreiras ocupadas por manifestantes, e assim garantir o abastecimento em postos de todo o Estado. No entanto, não foi detalhada como seria essa operação de liberação, embora a liminar já esteja valendo. Desde segunda-feira (21), caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais, e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas.
 DOCUMENTO  A liminar [.PDF]
A decisão, assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Civil, ainda determina reforço policial para garantir que a passagem de caminhões por determinados trechos sejam realizadas sem dificuldades, que são impostas por manifestantes.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
De acordo com o advogado do Sindipostos, Carlos Augusto da Motta Leal, o descumprimento da liminar emitida pela Justiça Federal prevê multa de diária de R$ 50 mil. "É uma determinação para ser cumprida e executada desde já. As lideranças que não acatarem vão ser responsabilizadas. Vamos monitorar para ver como o procedimento será executado e recebido por esses movimentos. Mas, caso não respeitem a liminar, o reforço policial poderá ser colocado em prática", concluiu.

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