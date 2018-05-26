Sindipostos obtém liminar para permitir abastecimento de postos no ES

O Sindipostos do Espírito Santo conseguiu, na noite desta sexta-feira (25), uma liminar na Justiça para evitar que caminhões que transportam combustível sejam impedidos de passar por barreiras ocupadas por manifestantes, e assim garantir o abastecimento em postos de todo o Estado. No entanto, não foi detalhada como seria essa operação de liberação, embora a liminar já esteja valendo. Desde segunda-feira (21), caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais, e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas.
DOCUMENTO A liminar [.PDF]
A decisão, assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Civil, ainda determina reforço policial para garantir que a passagem de caminhões por determinados trechos sejam realizadas sem dificuldades, que são impostas por manifestantes.
De acordo com o advogado do Sindipostos, Carlos Augusto da Motta Leal, o descumprimento da liminar emitida pela Justiça Federal prevê multa de diária de R$ 50 mil. "É uma determinação para ser cumprida e executada desde já. As lideranças que não acatarem vão ser responsabilizadas. Vamos monitorar para ver como o procedimento será executado e recebido por esses movimentos. Mas, caso não respeitem a liminar, o reforço policial poderá ser colocado em prática", concluiu.