Sindipostos obtém liminar para permitir abastecimento de postos no ES

Falta de combustível atinge postos de várias cidades no ES Crédito: Arquivo

O Sindipostos do Espírito Santo conseguiu, na noite desta sexta-feira (25), uma liminar na Justiça para evitar que caminhões que transportam combustível sejam impedidos de passar por barreiras ocupadas por manifestantes, e assim garantir o abastecimento em postos de todo o Estado. No entanto, não foi detalhada como seria essa operação de liberação, embora a liminar já esteja valendo. Desde segunda-feira (21), caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais, e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas.

DOCUMENTO A liminar [.PDF]

A decisão, assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Civil, ainda determina reforço policial para garantir que a passagem de caminhões por determinados trechos sejam realizadas sem dificuldades, que são impostas por manifestantes.