Sindicato ordena volta imediata de 100% da frota de ônibus

O movimento de greve começou no dia 26 de dezembro do ano passado e terminou nesta quarta-feira (10) Crédito: Bernardo Coutinho

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, ordenou na tarde desta quarta-feira (10) que os ônibus trabalhadores voltem ao serviço para que os coletivos funcionem com 100% da frota. Bastos entrou em contato com as garagens e exigiu que os motoristas e trocadores retomem o trabalho imediatamente.

O movimento de greve chegou ao fim depois da decisão da Justiça que determinou que as empresas de ônibus reajustem o salário dos rodoviários em 3%. A determinação aconteceu em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) na tarde desta quarta-feira (10). O valor foi votado por seis dos oito desembargadores presentes, que usaram o IPCA do período para o cálculo.

O dissídio começou a ser votado as 13h30 e a decisão sobre o salário foi proferida as 15h. Os desembargadores também decidiram que as empresas não poderão descontar os dias de greve da folha de pagamento dos rodoviários nem obrigá-los a compensar as horas não trabalhadas.

O ticket alimentação também será reajustado em 3%.

IMPASSE

Os rodoviários queriam reposição da inflação de 2017 mais 5% de ganho real, além de R$ 3 a mais por dia no tíquete-alimentação, totalizando um acréscimo de R$ 78 por mês. O movimento de greve começou no dia 26 de dezembro do ano passado.