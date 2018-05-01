Sindicalistas fazem ato contra prisão de Lula em Vitória nesta terça

Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN

Em ato do Dia do Trabalhador na Praça Costa Pereira, na manhã desta terça-feira (1), em Vitória, sindicalistas protestam contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ser condenado em duas instâncias no caso do triplex de Guarujá.

O ato, que começou às 9h e vai até 13h, interdita a entrada do Teatro Carlos Gomes. Eles também protestam contra a reforma Trabalhista, já em vigor, e a reforma Previdenciária.

O secretário de relações de trabalho da CUT, Nildo Antonio Leite de Mendonça, alegou que a prisão é a "concretização do golpe para retirar direitos do trabalhador".

"Não somos contra o combate à corrupção, mas a prisão foi injusta. É uma prisão política, para concretizar o plano que retirar direitos trabalhistas e previdenciários", disse.

A PM e a organização ainda não informaram estimativa de público. As atrações musicais são o Grupo Só Sambando e a Bateria da Piedade.