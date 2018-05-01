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Dia do Trabalhador

Sindicalistas fazem ato contra prisão de Lula em Vitória nesta terça

O ato interdita a entrada do Teatro Carlos Gomes. Eles também protestam contra a reforma Trabalhista, já em vigor, e a reforma Previdenciária

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 14:22
Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN
Em ato do Dia do Trabalhador na Praça Costa Pereira, na manhã desta terça-feira (1), em Vitória, sindicalistas protestam contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ser condenado em duas instâncias no caso do triplex de Guarujá.
O ato, que começou às 9h e vai até 13h, interdita a entrada do Teatro Carlos Gomes. Eles também protestam contra a reforma Trabalhista, já em vigor, e a reforma Previdenciária.
O secretário de relações de trabalho da CUT, Nildo Antonio Leite de Mendonça, alegou que a prisão é a "concretização do golpe para retirar direitos do trabalhador".
"Não somos contra o combate à corrupção, mas a prisão foi injusta. É uma prisão política, para concretizar o plano que retirar direitos trabalhistas e previdenciários", disse. 
A PM e a organização ainda não informaram estimativa de público. As atrações musicais são o Grupo Só Sambando e a Bateria da Piedade. 
 

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