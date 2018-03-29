Sinalização a caminho do novo aeroporto pode confundir motoristas

Inauguração da nova Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

A nova via da Avenida Aldaberto Simão Nader foi inaugurada às 22 horas desta quarta-feira (28), e o que uma blitz do Gazeta Online constatou é que motoristas podem se confundir devido à ausência de algumas sinalizações e permanência de placas antigas.

A reportagem esteve no local desde a tarde desta quarta até as 22h30: cones ainda sinalizavam a via, semáforos foram invertidos nas pistas que viraram mão única, mas placas antigas ainda estavam no local, o que pode gerar dúvidas entre motoristas. Também foi constatada falta de sinalização horizontal atualizada na via.

Durante a mudança, o tráfego era mínimo na região, mas uma equipe da Guarda de Trânsito estava na região fazendo as orientações. A mudança no tráfego da Simão Nader estava marcada para as 18 horas, mas a Prefeitura de Vitória alterou o horário para 22 horas.

ENTENDA

Com a inauguração do Aeroporto de Vitória marcada para esta quinta-feira (29), a nova Avenida Adalberto Simão Nader começou a funcionar a partir das 22 horas desta quarta-feira (28). A atual via, que antes tinha dois sentidos divididos por um canteiro, passou a ser sentido único, em direção à Avenida Dante Michelini.

Com a mudança, as três faixas que seguiam no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três faixas do outro lado, que davam acesso à Avenida Fernando Ferrari, terão sentidos alterados, indo da Fernando Ferrari até a Avenida Dante Michelini.

Para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas vão ter que utilizar a nova pista da Adalberto Simão Nader, que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.

OPINIÕES DIVIDIDAS

Com o anúncio das mudanças, o Gazeta Online ouviu moradores de Vitória para saber a opinião das pessoas em relação às alterações na Avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras). Antônio Santos, de 69 anos, morador do Bairro República, não demonstrou contentamento ao receber a notícia da mudança. Contudo, o aposentado destacou que os condutores precisarão se acostumar com a determinação.

Antônio Santos, aposentado, morador de Bairro República Crédito: Rafael Monteiro de Barros

"Mudança difícil, mas vamos ter que nos acostumar com as mudanças na região. Na minha opinião essa mudança no trânsito é ruim, mas é questão de costume. O acesso ao Bairro República, onde moro, piorou porque agora existem carros parados dos dois lados das vias, o que dificulta a passagem de outros veículos", comentou Antônio Santos.

Marcelino Ferreira (esq.) e Fernando Ribeiro, taxistas de Vitória, aprovam mudanças Crédito: Montagem sobre fotos de Rafael Monteiro de Barros