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Em área do Exército

Silêncio e emoção marcam velório de menino atingido por balanço

Os pais, Carlos Eduardo Endlich de Souza e Jaqueline Teixeira Borgo e a irmã, de 9 anos, estavam no enterro, bastante abalados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 16:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 16:12

Carlos Enrique Borgo morreu a ser atingido por um brinquedo Crédito: Divulgação
O menino Carlos Enrique Endlich Borgo, de 6 anos, foi enterrado às 12 horas deste domingo (7), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A criança morreu ao ser atingida pela estrutura de um brinquedo na área de festa do 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, neste sábado (6).
O velório, bastante silencioso, teve a presença de muitas pessoas. Os amigos dos familiares chegaram ao local em um ônibus. Os pais, Carlos Eduardo Endlich de Souza e Jaqueline Teixeira Borgo, e a irmã, de 9 anos, estavam no enterro, bastante abalados. (Com informações de Sayonara Brandão, da TV Gazeta)
O CASO
O acidente aconteceu durante uma festa de aniversário, por volta das 14h deste sábado (6).
De acordo com o pai da criança, Carlos Eduardo Endlich de Souza, o filho brincava próximo ao balanço, quando a estrutura se desprendeu e atingiu o menino. O pai alega que o brinquedo não estava chumbado no chão. Carlos Enrique chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Enterro do menino Carlos Enrique Endlich Borgo neste domingo (7), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O tenente-coronel, Cláudio Melo de Oliveira, que é oficial de comunicação social do 38º BI, informou que o espaço é destinado a eventos particulares realizados pelos militares e será instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos. Ainda de acordo com o oficial de comunicação, uma militar, que é médica pediatra e participava da festa, prestou atendimento ao menino. Uma ambulância do Samu e outros dois militares tentaram, por cerca de uma hora, reanimar a criança, mas ela não resistiu.
A mãe da criança, Jaqueline Teixeira Borgo, quer o esclarecimento dos fatos. "Acreditamos que foi muita irresponsabilidade manter aquele parquinho, porque uma barra de ferro não deveria cair em cima do meu filho, que estava brincando, se divertindo e em um momento de lazer. É muito difícil para todos nós. Espero que Deus conforte nosso coração, depois faremos com que os fatos sejam esclarecidos."
Pais do garoto Carlos Henrique Borgo, de seis anos, que morreu no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho/AG

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