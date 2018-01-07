Silêncio e emoção marcam velório de menino atingido por balanço

Carlos Enrique Borgo morreu a ser atingido por um brinquedo Crédito: Divulgação

O menino Carlos Enrique Endlich Borgo, de 6 anos, foi enterrado às 12 horas deste domingo (7), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A criança morreu ao ser atingida pela estrutura de um brinquedo na área de festa do 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, neste sábado (6).

O velório, bastante silencioso, teve a presença de muitas pessoas. Os amigos dos familiares chegaram ao local em um ônibus. Os pais, Carlos Eduardo Endlich de Souza e Jaqueline Teixeira Borgo, e a irmã, de 9 anos, estavam no enterro, bastante abalados. (Com informações de Sayonara Brandão, da TV Gazeta)

O CASO

O acidente aconteceu durante uma festa de aniversário, por volta das 14h deste sábado (6).

De acordo com o pai da criança, Carlos Eduardo Endlich de Souza, o filho brincava próximo ao balanço, quando a estrutura se desprendeu e atingiu o menino. O pai alega que o brinquedo não estava chumbado no chão. Carlos Enrique chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Enterro do menino Carlos Enrique Endlich Borgo neste domingo (7), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O tenente-coronel, Cláudio Melo de Oliveira, que é oficial de comunicação social do 38º BI, informou que o espaço é destinado a eventos particulares realizados pelos militares e será instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos. Ainda de acordo com o oficial de comunicação, uma militar, que é médica pediatra e participava da festa, prestou atendimento ao menino. Uma ambulância do Samu e outros dois militares tentaram, por cerca de uma hora, reanimar a criança, mas ela não resistiu.

A mãe da criança, Jaqueline Teixeira Borgo, quer o esclarecimento dos fatos. "Acreditamos que foi muita irresponsabilidade manter aquele parquinho, porque uma barra de ferro não deveria cair em cima do meu filho, que estava brincando, se divertindo e em um momento de lazer. É muito difícil para todos nós. Espero que Deus conforte nosso coração, depois faremos com que os fatos sejam esclarecidos."